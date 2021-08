Prima tornadă raportată oficial în România. Ploaie cu piatră cât alunele şi 40 de arbori dezrădăcinaţi

Dacă în luna iunie ploile au făcut ravagii, în iulie canicula ne topeşte, iar în august vine seceta. „Nu este nimic ieşit din comun, aceste fenomene sunt asociate instabilităţii atmosferice şi vorbim aici de un câmp depresionar atipic, cu averse, prezent de o lună în ţara noastră.

Iunie este prin definiţie cea mai bogată lună în precipitaţii a anului. În iulie ne aşteaptă caniculă, iar în august, toate prognozele indică faptul că vom fi afectaţi de secetă”, a explicat Anca Petre, specialist la Centrul Meteorologic Dobrogea.

Tornada a fost descrisă de Ştefan Hepites (1851—1922) iniţiatorul studiilor meteorologice din România şi primul directorul al Institutului Meteorologic fondat în 1884.

"Am “descoperit“ o descriere foarte scurtă a acestei tornade acum mai bine de zece ani în “Tornade şi Trombe în Europa“ (“Wind- und Wasserhosen in Europa”) cartea lui Alfred Wegener (1880—1930), primul studiu climatologic al tornadelor din Europa, scrisă în timpul Primului Război mondial şi publicată 1917. Reproduc mai jos acestă descriere a lui Wegener .

Următorul pas a fost să găsesc articolul publicat de Hepites în “Ciel et Terre“. Am primit articolul prin bunăvoinţa Societăţii Regale Belgiene de Astronomie şi Meteorologie şi în acelaşi timp am găsit în biblioteca Administraţiei Administraţiei Naţionale de Meteorologie descrierea tornadei publicată de Hepties in “Analele Institului Meteorologic“ (1887)", a relatat Bogdan Antonescu pe site-ul armeteo.ro.