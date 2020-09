Pompierul care salvează vieţi şi în timpul liber. „Lui Enzo i se oprise inima”

În urmă cu câteva zile a găsit un portofel cu bani pe stradă, în timp ce se afla în timpul liber şi a mers numaidecât să-l înapoieze păgubitei, iar cu câteva luni în urmă a intervenit pentru a acorda primul ajutor unei femei rănite într-un accident. Nici atunci nu se afla în timpul programului de lucru. De 14 ani se află în linia întâi la stins incendii ori pentru a salva viaţa cuiva, alături de la colegii SMURD.

Modest, dar foarte hotărât, tânărul din Călăraşi spune că meseria l-a ales pe el. Nu i se pare nimic spectaculos în ceea ce face şi crede că aceste lucruri stau în firea lui.





„Cred că aşa m-am născut, să fiu de ajutor celor aflaţi în situaţii dificile. Este o profesie frumoasă, solicitanţă, dar care ne oferă multe satisfacţii. Pentru noi, salvarea de vieţi este principala misiune. Misiunea noastră nu se opreşte atunci când am ieşit pe poarta unităţii. Indiferent unde te afli, dacă este nevoie de ajutor, noi suntem primii care îl oferim. Nici eu, dar nici colegii mei nu stau pe gânduri”, povesteşte tânărul.





Mare iubitor de animale, Constantin Lică a a readus la viaţă în urmă cu un an un căţel. Un ghemotoc de bichon care se intoxicase cu fum în casa ce fusese cuprinsă de un incendiu.

"Orice viaţă trebuie salvată. Indiferent că vorbim despre căţei, berze, văcuţe. Au fost intervenţii la care am participat şi s-au încheiat cu bine. Căţelul Enzo a fost, într-adevăr, o mare provocare pentru mine şi încă 2 colegi. Patrupedul se afla în locuinţă, închis într-un din camerele de la etaj. Casa a fost cuprinsă de fum de la un scurtcircuit, iar proprietarii nu erau acasă. Lui Enzo i se oprise inima atunci când l-am găsit. Am aplicat protocolul şi în 10-15 minute l-am readus la viaţă. A fost ca o minune. I-am pus masca de oxigen şi am executat masajul cardiac folosind o singură mână, la fel cum am proceda la un copil. Este, într-adevăr, un sentiment de nedescris, atunci când salvezi pe cine, fie că vorbim despre oameni sau necuvântătoare. Noi nu facem diferenţa", spune Constantin Lică.

De 14 ani, în slujba oamenilor

Militarul povesteşte că a fost atras de această profesie în urmă cu 15 ani, atunci când efectua stagiul militar la ISU Călăraşi. Oportunitatea a venit în 2006, atunci când s-a organizat concurs cu încadrare din sursă externă. A învăţat, s-a instruit şi a reuşit să intre în rândul salvatorilor profesionişti. Între timp, s-a specializat şi pentru intervenţii SMURD, nu doar stingere incendii. A parcurs toate modulele de pregătire, iar din 2008 luptă cu moarte, cel mai de temut adversar.



"La noi succesul vine din echipă, lucrăm cot la cot, suntem un binom, unul fără celălalt nu se poate. Deşi lucrăm sub stres, pentru că fiecare intervenţie se face contracronometru, trebuie să ne păstrăm calmul. Răbdarea în această meserie vine odată cu experienţa acumulată. Sunt situaţii de urgenţă care necesită îndemânare, tact, stăpânire de sine, dar şi multă concentrare. Abia când ajungi acasă îţi dai seama prin ce treci: sunt emoţii de toate felurile, dar raţiunea ne ghidează întotdeauna. Sigur că este impresionat, dar această stare nu trebuie să-ţi umbrească în niciun fel misiunea", spune Constantin Lică.

Nu se poate "abţine"

Îşi face datoria cu simţ de răspundere tură de tură când este la serviciu. Şi aici am vrut să ajung. Nu se poate "abţine". "Comite fapte bune" şi în timpul liber. De curând a găsit un portofel cu bani şi mai multe carduri şi acte în faţa unui magazin pe strada Griviţa colţ cu Dobrogei. Aşa cum îl ştim, fiind un om corect, în ziua respectivă s-a transformat şi în "poştaşul faptelor bune".

S-a uitat în portofelul cu pricina, a văzut unde domicilia femeia care îşi pierduse banii şi actele, şi nu a precupeţit nicio secundă să plece către ea. A primit în schimb un "Mulţumesc!" din suflet din partea unei femei care şi-a recuperat bunurile pierdute din neatenţie.

Vă spuneam că Lică nu este la prima "abatere". În această primăvară tot în timpul liber fiind a intervenit pentru a acorda primul ajutor unei alte femei în vârstă de aproximativ 60 de ani, pasageră într-un vehicul, o intervenţie de prim ajutor foarte necesară şi utilă până la sosirea echipajelor specializate de intervenţie.

Da era să uit. Lică este unul dintre băieţii care au reuşit să resusciteze cu succes un bichon intoxicat cu fum cu vreun an în urmă. Şi are un "palmares" bogat. Noi îi dorim multă sănătate şi să continue să ne bucure cu felul său de a fi, generos, altruist, corect, povesteşte Ovidiu Tătăranu", purtătorul de cuvânt al ISU Călăraşi.

14.000 de intervenţii anual

De 14 ani, misiunile sunt întotdeauna provocatoare şi necesită promptitudine, simt de răspundere şi multă pasiune. Constantin Lică spune că nu şi-ar fi imaginat o altă meserie. Îi place ceea ce face, este mereu în formă, iar solicitările îl învaţă în fiecare zi ceva inedit. Are o familie frumoasă, o fetiţă în vârstă de 8 ani, şi o soţie care mereu îl aşteaptă acasă cu sufletul la gură.

"Este periculos, pentru că nu ştii ce-ţi oferă clipa, dar meseria pe care mi-am ales-o a venit la pachet cu o doză mare de risc. Întotdeauan am văzuit partea plină a paharului, lucrurile bune pe care le poţi face în viaţă şi care te ajută să te dezvolţi. Colectivul este minunat, avem, slavă Domnului, dotările necesar,e pentru a interveni la cele mai dificile situaţii. Fie că vorbim despre incendii la care intervenim şi zeci de ore pentru a le stinge, lipotimii, oameni căzuţi în stradă, căderi de la înălţime, salvări pe apă, până la stabilirea victimei cu stop cardiorespirator", povesteşte militarul.

În cursul unui an, militarii de la ISU Călăraşi iau parte la peste 14.000 de solicitări, cu o gamă de intervenţii diversificată. În medie, zilnic în Dispeceratul 112, 7-8 solicitări sunt pentru paramedicii SMURD. Când pleacă de la unitate şi dezbracă uniforma, în tricou şi şort, Constantin Lică este de nerecunoscut. Se urcă pe bicicletă, unde are trusa de prim ajutor, şi pleacă spre casă cu mulţumirea că şi-a mai făcut datoria încă o zi. Pe drum însă pot să apară noi provocări şi nu stă pe gânduri să intervină:





„Consider că acest lucru face parte din noi. La un accident, de exemplu, dacă se întâmplă să fiu în preajmă, uit tot, singurul gând este să acord primul-ajutor. Până la sosirea echipajelor specializate, stabilizez victima care poate fi preluată în siguranţă şi transportată la spital. O secundă face diferenţa dintre viaţă şi moarte”, spune militarul.

