Pericolul ascuns în deliciosul pepene roşu. Ce contraindicaţii are cel mai răcoritor fruct

“Licopenul este un pigment natural conţinut de vegetale care le conferă culoarea lor roşie. Alături de roşie, pepenele este un formidabil furnizor de licopen. Este si un antioxidant care permite reducerea nivelului de colesterol din sânge. Acest antioxidant are un efect benefic şi asupra bolilor cardiovasculare dar şi asupra unor tipuri de cancer, mai ales cel de prostată.Pepenele roşu nu este bogat doar în vitamine. El mai conţine şi fibre, proteine, calciu, acid folic, magneziu şi potasiu. Pepenele roşu poate fi un adevărat medicament împotriva diferitelor boli.

“Dacă suferiţi de probleme renale şi biliare, boli cardiovasculare, reumatism, constipaţie, acnee, boli de piele, consumul de pepeni roşii poate atenua sau chiar vindeca aceste afecţiuni. Puteţi mânca, de asemenea, mult pepene rosu, dacă doriţi să pierdeţi în greutate. Dieta cu pepene roşu urmată timp de 2 săptămâni ajută la detoxifierea organismului datorită efectului diuretic excelent”, explică dr. Daniela Stan, medic de familie.

Dieta cu pepene verde este indicată în cazul mai multor afecţiuni: psoriazis, artrită, ateroscleroză, gută, osteorporoză, boli cardiovasculare, nefrită(inflamaţia rinichilor), boli hepatice şi obezitate. Fructul, datorită excelentelor sale calităţi, contribuie la reglarea echilibrului acido-bazic, reduce colesterolul, este un puternic diuretic, ajutând la curăţarea rinichilor, previne formarea pietrelor la vezică urinară, rinichi şi vezica biliară. De asemenea, în caz de anemie se recomandă consumarea pepenelui verde, pulpă sau suc.

Cine nu are voie să ţină dietă

Sunt însă şi persoane care nu se pot bucura de savoarea pepenelui roşu. Specialiştii spun că dieta cu pepene verde este contraindicată în mai multe cazuri.” Diabeticii, cei care suferă de boli ale pancreasului, persoanele care au pietre la rinichi, adenom de prostată, gastrită cronică, ulcer gastric, colită ori diaree trebuie să evite acest fruct pentru a nu-şi agrava starea. Pepenele roşu nu mai trebuie consumat nici de persoanele sănătoase, dacă apar dureri abdominale, balonare şi gaze instestinale ori afecţiuni ale sistemului digestiv”, spune dr. Stan.

Are efect alcalin

Pepenele, alături de alte fructe şi legume proaspete, are un rol esenţial în reducerea acidităţii corpului, având un efect alcalin şi reducând astfel riscul de a dezvolta afecţiuni cauzate de o dietă cu nivel de aciditate ridicat (în special cea bazată pe carne, ouă şi produse lactate).

De asemenea, este o sursă foarte importantă de betacaroten care ajunge să fie trnsformat de organism în vitamina A. Are un rol important în producerea de pigmet pentru retină şi are rol de a proteja împotriva degenerescenţei maculare şi a acuităţii vizuale nocturne scăzute. Vitamina A contribuie de asemenea la sănătatea pielii, a oaselor şi a ţesuturilor moi.

Pepenele are un conţinut foarte mare de vitamina C. Aceasta contribuie la îmbunătăţirea activităţii sistemului imunitar prin menţinerea sănătăţii învelişului exterior al celulelor. Vitamina C are un rol foarte important în vindecarea leziunilor şi în formarea ţesutului conjunctiv. Enzimele implicate în formarea colagenului (cel mai important agent din procesul de vindecare al rănilor) nu pot funcţiona fără prezenţa vitaminei C. Atunci când procesul de vindecare al rănilor este greoi este recomandat să măreşti cantitatea de vitamina C pe care o consumi.

Vă mai recomandăm şi: