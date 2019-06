Gala K1 Colosseum Tournament, pentru prima dată pe malul Borcei. Meciuri spectaculoase de kick-boxing

Gabriel Georgescu, promotorul Galei K1 Colosseum Tournament, a anunşat că este pentru prima dată când se organizează în Călăraşi un eveniment de kick–boxing: Călăraşiul este singura reşedinţă de judeţ din România care nu are un club de kickboxing. Am ales Călăraşiul tocmai pentru că nu există acest fenomen aici. Iniţiativa de a organiza acest eveniment în Călăraşi a fost a lui Daniel Ghiţă pentru că are bunicul aici. Ne-am gândit că poate fi începutul promovării şi implementării acestui sport în judeţul dumneavoastră. După ce publicul va asista la Gală, probabil vom continua cu proiectele în Călăraşi”.

Ionuţ Pitbull Atodiresei, kickboxer român de categoria mijlocie: „Sunt pentru prima dată în Călăraşi şi voi lupta pentru prima dată în faţa publicului călărăşean. La Gală vor participa spectatori din toată ţara. Practic kickboxingul din 1996, am crescut în sala de sport, am copilărit în sală. M-am apucat la vârsta de 13 ani, iar acum a venit momentul să mă retrag. Acesta este penultimul meu meci, pe care îl voi susţine în Călăraşi. Vreau să îmi închei activitatea sportivă, la fel de agresiv ca un pitbull. Nici nu mă gândesc să pierd aceste ultime două meciuri din cariera mea. Cu toate că am un adversar foarte dificil cu 28 de victorii şi şapte înfrângeri la profesionişti. Are un palmares destul de impresionant. Îmi pregătesc şi meciul de retragere pe data de 20 iulie 2019, la Fălticeni, localitatea mea natală”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: