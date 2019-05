Elevul genial medaliat cu aur la un concurs mondial de informatică. De unde i-a venit ideea proiectului

Adolescentul Alexandru Tălnaci (15 ani) a uimit juriul de la competiţia internaţională Infomatrix 2019 cu o aplicaţie care ar putea revoluţiona medicina: brăţara inteligentă care monitorizează pacienţii dintr-un spital. La concursul care s-a desfăşurat recent au fost 785 de participanţi din 36 de ţări, cu 347 de proiecte. Proiectul cu care Alexandru Tălnaci a concurat şi a câştigat aurul se numeşte Smart Health Monitoring System. Tânărul, fost elev al Şcolii Gimnaziale „Mircea Eliade“, din Olteniţa, a prezentat juriului aplicaţia destinată platformei Android care vizează partea de monitorizare a pacienţilor şi creşterea siguranţei acestora în situaţii critice.

Marcat de o tragedie

„Ideea mi-a venit atunci când am văzut la televizor tragedia de la Maternitatea Giuleşti, cu mult timp în urmă (n.r. – în august 2010), unde mulţi copii nevinovaţi au murit din cauza unui scurtcircuit survenit la instalaţia electrică învechită şi suprasolicitată“, explică Alex.

Alex, alături de părinţi

Conceptul pus la punct de elev a fost creat în doar trei săptămâni, timp în care a muncit zilnic câte trei-patru ore. În ce constă proiectul lui Alexandru? Este vorba despre o aplicaţie care măsoară semnele vitale ale pacienţilor, lucru făcut posibil de o brăţară inteligentă, care monitorizează permanent pulsul şi temperatura corporală. Invenţia vine în ajutorul doctorilor şi asistentelor, care vor putea interveni imediat să acorde îngrijiri în cazul în care aceşti parametri se modifică îngrijorător. În plus, tânărul a mai creat şi un dispozitiv fără fir care are în componenţă trei senzori: de fum, de gaz şi de temperatură, şi semnalizează eventualele depăşiri ale limitelor acceptate. În astfel de situaţii, informaţia ar putea ajunge mult mai repede şi la reprezentanţii serviciului de urgenţă. Sistemul, spune tânărul inventator, poate fi implementat şi în şcoli, azile de bătrâni, locuinţe private sau restaurante.

La internare, pacientul va primi o brăţară inteligentă

„Ca sa pun la punct proiectul, am avut nevoie de trei săptămâni. Dar, avansând mai mult pe partea de programare, în ultimele trei zile ale concursului, am refăcut codul sursă, pentru a fi optimizat. Astfel, la internare, pacientul va primi o brăţară inteligentă cu un cod QR care va fi încărcat în baza de date a spitalului cu datele acestuia: nume, prenume, CNP şi vârstă, atenţionări speciale: alergii, istoricul pacientului, tratamentul administrat. Pe lângă senzorul de temperatură şi cel de puls, care măsoară ritmul cardiac, brăţara este prevăzută şi cu un buton de panică pe care-l poate declanşa pacientul în cazul în care nu se simte bine. Monitorizarea permanentă face diferenţa între viaţă şi moarte. Orice secundă contează“, explică Alexandru Tălnaci.

Trei linii de comunicare

Programul aplicaţiei se poate instala pe o tabletă, iar în camera de gardă va exista o interfaţă pe un calculator pentru monitorizarea permanentă a pacienţilor şi a saloanelor. „Când doctorul ajunge la patul pacientului, acesta se va conecta la brăţară prin scanarea codului QR şi va avea acces la istoricul pacientului. De asemenea, dacă senzorii de pe brăţară detectează puls sau temperatură modificată, va transmite în timp real informaţiile precise. Exemplu: „Pacientul X din salonul Y, patul Z, nu se simte bine. Vă rugăm să interveniţi!“.

Când unul dintre cei trei senzori ai dispozitivului fără fir care monitorizează factorii externi se declanşează, va anunţa utilizatorii aplicaţiei cu date precise. Exemplu: „În salonul X s-a declanşat o alarmă de incendiu“. Pe aplicaţia web şi aplicaţia de smartphone se va arăta în timp real salonul în care a fost declanşat incendiul, iar sistemul va alerta serviciul de urgenţă 112, cu date exacte referitoare la locaţie, prin apel telefonic, sau serviciul de urgenţă 113, prin mesaj text folosind modemul GSM încorporat. Această aplicaţie are trei linii de comunicare: utilizatorul aplicaţiei, serviciul de urgenţă 112 şi serviciul de urgenţă 113. „La hub-ul principal se mai pot adăuga diferite module şi diferiţi senzori: de mişcare, de inundaţie, de temperatură, de uşă, de presiune“, mai spune inventatorul.

La 5 ani a instalat prima oară un Windows

Alexandru Tălnaci este medaliat la numeroase concursuri pentru invenţiile sale. Încă de mic a dezvoltat o pasiune pentru informatică, deşi în familie nimeni nu a avut această aplecare. S-a perfecţionat în domeniul informaticii fără a avea un profesor, fără a fi instruit de cineva calificat. Ambiţios, perfecţionist şi pasionat de noile tehnologii, Alexandru a atras atenţia încă de la o vârstă fragedă. Când a intrat în clasa pregătitoare, ştia să citească şi se plictisea la ore alături de colegii de vârsta lui. La 5 ani a instalat singur sistemul de operare Windows pe calculatorul părinţilor.

Alexandru spune că informatica este modul său de viaţă. „Sunt fascinat de cât de multe lucruri noi se pot crea de la o simplă idee. Rămân uimit de fiecare dată de funcţionalitatea unui cod, deoarece poţi da viaţă unui program. Pasiunea pentru informatică a început la vârsta de 5 ani. Am început prin a instala ediţii ale sistemului de operare Windows, apoi m-am informat despre antiviruşi. Toate informaţiile le-am cules din tutoriale de pe YouTube. Nu am avut un profesor sau un mentor care să mă ajute. Mai târziu, am descoperit editarea video. Lucrez cu Sony Vegas, Adobe Premiere şi Adobe After Effects. Am editat, jucat şi filmat în cateva filme cu care am participat la concursuri care mi-au adus premii. Încă mai am de învăţat. La început am fost interesat de invenţiile celorlalţi concurenţi şi aşa am început să mă informez despre programare“, povesteşte adolescentul.

Având în vedere că în prezent este licean, Alex spune că nu mai are timp foarte mult la dispoziţie pentru programare, însă nu va renunţa niciodată la această pasiune. În prezent, pentru a nu neglija şcoala, unde cursurile sunt solicitante, acordă doar două ore pe zi programării şi încearcă să ţină pasul cu tot ce este nou în domeniu. Şi-ar dori în viitor să studieze în străinătate, să se perfecţioneze, deoarece spune că nicio instituţie a statului nu i-a oferit un sprijin în acest sens să-şi duca la bun sfârşit invenţiile realizate, ci au fost doar promisiuni.

„Din păcate, de când particip la concursuri, nu am avut sprijinul niciunei instituţii abilitate. Dacă mi s-ar oferi posibilitatea de a studia în străinătate, cu siguranţă voi ţine cont de respectivele oferte“, a precizat adolescentul.

Ce premii are în palmares

2014: Locul al doilea - INFOMATRIX 2014 şi primul loc – „Fundaţia Dan Voiculescu“ pentru grupul „Funny Crazy People“

2015: Medalia de argint – Infomatrix 2015

2016: Medalia de bronz – Infomatrix 2016, Menţiune – Empowersoft 2016, Menţiune – Dual PC 2016, secţiunea Poster, Menţiune – Dual PC 2016, secţiunea Fotografie

2017: Medalia de aur – Infomatrix 2017 – faza naţională, al treilea loc – Dual PC 2017, Menţiune specială – MobilPRO 2017, Medalia de argint – Infomatrix 2017, la finala mondială

2018: Medalia de aur – MobilPRO 2018, Premiul doi – „Manifestările Ştiinţei şi Tehnicii Şcolare Florin Vasilescu“, „The youngest team“ – Hacking Health Hackathon

2019: Medalia de bronz – MobilPRO 2019, Medalia de aur – Infomatrix 2019.

