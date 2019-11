Daniel Ştefan Drăgulin, primarul oraşului de pe malul Borcei: Am votat pentru democraţie şi libertate

"Am votat pentru o Românie normală şi un preşedinte puternic care să creeze României o imagine aşa cum este ea. Am votat pentru democraţie şi libertate, am votat pentru mine şi pentru familia mea. Sunt convins că mulţi dintre cei care vin astăzi la urne ştiu ce să voteze", a spus Drăgulin.

51 de secţii de votare au fostdeschise în municipiul Călăraşi, duminică, 10 noiembrie, pentru turul I al alegerilor prezidenţiale. Primăria Municipiului Călăraşi, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Călăraşi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi şi Crucea Roşie Română-filiala Călăraşi vor pune la dispoziţie, după încheierea procesului electoral, în curtea Prefecturii (unde funcţionează Biroul Electoral Judeţean), corturi încălzite cu aeroterme, mese, scaune, ceai şi apă pentru cei care vor veni din municipiu şi judeţ cu sacii cu voturi.