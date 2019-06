Dan Alexa, antrenorul Dunării şi-a asumat eşecul ultimei partide în care Dunărea a fost trimisă în Liga a 2-a de către FC Hermannstadt: „A fost un eşec pe care mi-l asum. M-am simţit dator faţă de oamenii care au făcut eforturi foarte grele să vin în faţa voastră să-mi asum acest lucru. Plec de aici. Retrogradarea asta este a lui Dan Alexa. Ţin foarte mult să-i mulţumesc lui Florin Brişan, lui Vasile Iliuţă, Edi Grama, au făcut eforturi să ţină o echipă de Liga 1 cu cel mai mic buget. Am avut linişte. Dezamăgirea a fost când a fost să fiu înjurat. Îi înţeleg pe unii. Nu am niciun fel de supărare. Sunt dezamăgit ca şi antrenor. O retrogradare înseamnă enorm dar vreau să fiţi convinşi că am făcut absolut tot ce a depins de noi să nu retrogradăm„

