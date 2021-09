Ce păţim dacă mâncăm prea mulţi struguri. Cui sunt interzişi şi ce vitamine conţin

Excesul de struguri poate duce la îngrăşare; de aceea se recomandă consumul ponderat al acestor fructe. Cura de struguri, dacă nu este făcută conform indicaţiilor, poate avea un efect nedorit asupra intestinelor, provocând constipatie. Bolile în care este strict contraindicată cura de struguri sunt: diabetul, afecţiunile renale grave, hipertensiunea, retenţia de apă în ţesuturi, colita de fermentaţie. Medicii atenţionează că nici mustul nu trebuie băut în cantităţi mari şi îl interzic anumitor categorii de bolnavi.

"Cantitatea de zahăr pe care o conţin strugurii este una foarte mare, ceea ce face din must o băutură încărcată de calorii", spune nutriţionistul Corina Zugravu, care nu îl recomandă nici celor care au planuri să mai dea jos din kilogramele în plus. “Din must sunt scoşi sâmburii şi coaja, cele mai bune pentru sănătate. Apoi, încărcătura glicemică e mai mică în struguri decât în must, strugurii sunt integrali".

Sucul obţinut din struguri roşii nu se recomandă nici celor care suferă de anemie, pentru că are în compoziţie chimicale care scad nivelul de fier din corp.

Dacă aveţi de ales, consumaţi struguri roşii şi suc obţinut din ei (e mai bogat în antioxidanţi – apără de cancer – şi vitamina C). În ceea ce priveşte asocierea mustului cu alte alimente nu există contraindicaţii, însă este o băutură interzisă categoric persoanelor care suferă de diabet.

Nivel ridicat de zaharuri

Strugurii negri conţin cel mai puternic antioxidant din lume: resveratrolul– care este, totodată, şi un pigment ce conferă culoarea movalie. Acesta, alături de vitaminele şi mineralele conţinute în boabele de struguri, are rolul de a preveni şi chiar combate ateroscleroza, precum şi bolile cardiovasculare secundare acesteia.

În ciuda faptului că au un nivel ridicat de zaharuri, strugurii sunt foarte buni în diete. O cană cu boabe de struguri roşii sau albi conţine 104 calorii, însă oferă 70% din necesarul zilnic de vitamine de care corpul are nevoie, în special vitamina K şi vitamina C. Cea mai mare cantitate de antioxidanţi şi vitamine se află în coaja strugurilor. Sâmburii de struguri sunt bogaţi în uleiuri vegetale sănătoase, minerale şi complexul de vitamine B. Din sâmburi de struguri se extrage un ulei foarte apreciat.

Cele mai importante beneficii

Scad colesterolul. Flavonoizii din compoziţia sucului de struguri cresc nivelul colesterolului bun HDL, prevenind blocarea arterelor şi complicatiile cardiovasculare care survin din aceasta. Odată ce nivelul colesterolului rău LDL este redus, iar vasele sanguine îşi menţin integritatea, circulaţia sângelui se desfăşoară în condiţii normale. Flavonoizii din compoziţia sucului de struguri cresc nivelul colesterolului bun HDL, prevenind blocarea arterelor şi complicatiile cardiovasculare care survin din aceasta. Odată ce nivelul colesterolului rău LDL este redus, iar vasele sanguine îşi menţin integritatea, circulaţia sângelui se desfăşoară în condiţii normale.

Menţin sănătatea inimii. Sucul de struguri stimulează producţia de oxid nitric, moleculă responsabilă cu flexibilitatea vaselor de sânge, respectiv menţinerea tensiunii arteriale sub control. În consecinţă, riscul instalării bolilor cardiace este redus semnificativ.

Tratează tulburările digestive. Persoanele care suferă de probleme digestive pot folosi ca tratament natural sucul de struguri. Această băutură are un efect laxativ usor, asigurând buna functionare a sistemului digestiv şi intestinal.

Întăresc sistemul imunitar. Sucul de struguri are proprietăţi antibacteriene şi antivirale, întărind sistemul imunitar si protejând organismul de infecţii respiratorii produse de bacterii şi virusuri.

Detoxifică organismul. Sucul de struguri are şi o acţiune detoxifiantă, purificând sângele şi stimulând eliminarea toxinelor din organism. Prin efectul său de hidratare şi proprietăţile antimicrobiene, previne şi combate infecţiile tractului urinar şi ale rinichilor.

