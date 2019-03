Viceprimarul de Buzău, mutat disciplinar într-un birou întunecos, lăsat fără maşină şi secretară. Primarul: „Poate să ceară şi flori, şi vreun pat, n-am nicio problemă“

Pentru că şi-a luat nasul la purtare, unul dintre viceprimarii Buzăului, Andrei Neder, s-a ales cu sancţiuni. Primul semn: a găsit încuiată uşa biroului în care a muncit în ultimii ani.





A apucat totuşi să-şi strângă obiectele personale şi să le mute în spaţiul căpătat de dimineaţă, care este de câteva ori mai mic decât biroul din care a fost evacuat.





”Un dulap, două birouri şi un expresor am aici. Nu mai am secretară de azi dimineaţă. O să încerc să-mi desfăşor activitatea de aici, cu toate că de acum încolo voi fi mai mult în stradă”, a declarat Andrei Neder, viceprimar.





Toată furia primarului asupra vicelui Neder s-a revărsat în ultimele zile, după ce acesta din urmă ar fi criticat prin conferinţe de presă proiectele municipalităţii. Nu e doar leneş, mai spune şi prostii, crede primarul despre subalternul său.





”Dezinformează publicul încercând să creeze panică. Nu s-a implicat aproape deloc în proictele primăriei Buzău şi în momentul ăsta i-am dat un spaţiu separat, fără secretară, fără şofer, fără maşină, pentru că a zis că îl încurc în proiectele mari ale dumnealui”, declară Constantin Toma, edilul-şef al municipiului Buzău.





Tensiunile dintre viceprimarul municipiului Buzău, Andrei Neder (ALDE), şi primarul Constantin Toma (PSD) sunt mai vechi. Nu este pentru prima oară când vicele este acuzat de şeful său că mai mult doarme în birou, decât să-şi vadă de sarcinile primite.





”Dacă îi trebuie o atmosferă mai frumoasă, poate să solicite şi flori, şi vreun pat, nu am nicio problemă. El a dus o viaţă uşoară în sensul că nu s-a implicat. Când am vrut să-l pun la treabă, nu am reuşit, iar bugetarilor nu prea poţi să le faci nimic”, spune Toma.





”Mi s-a spus că am dormit doi ani şi nouă luni şi că mi s-a dat acest birou mai dosit, aşa, ca să dorm mai bine. Nu găsiţi după cum vedeţi nici perne, nici aşternuturi în care să fi dormit până acum, nici măcar vreo îmbrăcăminte mai comodă. S-ar putea, în urma acestor interviuri, să fiu şi mai departe mutat, mai la parter, mai la subsol, probabil sunt încăperi mult mai obscure decât aceasta în care am fost mutat”, este reacţia lui Neder.

După ce s-a ales cu interdicţia de a mai folosi maşina de serviciu, viceprimarul Andrei Neder a hotărât ca, de acum înainte, să se deplaseze numai per pedes între serviciu şi domiciliu, pentru că ”mersul pe jos face bine sănătăţii şi cu siguranţă va face bine şi cetăţenilor din Buzău”.