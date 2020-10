Pastele făinoase româneşti care fac concurenţă Italiei. Sunt plămădite într-o mică fabrică de lângă Buzău

Într-o mică fabrică de lângă Buzău, la Verneşti, sunt produse paste făinoase care rivalizează cu faimoasele spaghette, tagliatelle sau penne italieneşti.

Pastele româneşti IONELLI, marca firmei ROTA 2000, sunt de 20 de ani pe piaţă. Macaroane, fidea, tăiţei şi melci sunt realizate pe o linie de utilaje importate din Italia, de întreprinzătorul buzoian Ionel Poşircă.

Marfa este distribuită în magazine mici din Moldova şi Dobrogea, la jumătate din preţul produselor aduse din străinătate. Buzoianul spune că şi-ar vinde mai bine pastele dacă le-ar numi spaghette, tagliatelle sau penne, care nu diferă de cele româneşti. Ca să atragă atenţia clienţilor, el le-a pus produselor sale numele IONELLI, cu rezonanţă italienească.

Dar chiar dacă este greu să te baţi cu pastele „originale“ din Italia, cei 16 angajaţi ai fabricii IONELLI din Verneşti se mândresc cu pastele făcute de ei, care sunt produse din făină cumpărată de la fermieri locali.

”Sunt mai bune decât pastele italienilor, rezistă foarte bine la fierbere, nu se sfărâmă, pentru că sunt din făină foarte bună, din Buzău”, ne spune Ioana Miriţescu, una dintre angajatele fabricii.

Etapele de fabricaţie respectă toate standardele internaţionale de calitate, iar din compoziţie lipsesc aditivii care prelungesc termenul de valabilitate.

”Din aceşti tăiţei putem prepara supă dulce, paste cu carne, tăiţel acru, fiecare după cum vrea să îl prepare. Pot înlocui pastele itelieneşti, doar că noi avem produsele naturale şi sunt foarte gustoase”, ne asigură Ioana Ioniţă, angajată a fabricii de paste făinoase.

Ionel Poşircă poate produce 30 de tone de paste în fiecare lună, însă fabrica lucrează la jumătate din capacitate, ca să nu rămână cu marfă nevândută. Marile lanţuri comerciale i-au închis uşile, după ce au constatat că pasta românească este din ce în ce mai ignorată de clienţi. Distribuie în magazine mici din Moldova şi Dobrogea, la jumătate din preţul produselor aduse din străinătate.

Foto Iulian Bunilă

”În lupta noastră cu producătorii externi, noi am acceptat să avem un câştig foarte mic, am lăsat termenul de plată la maximul legal, ne-am propus să mergem din magazin în magazin. Am încercat să ducem produsele noastre în supermarketuri, însă fără niciun răspuns. Avem aproape trei intervenţii la toate lanţurile astea care au venit în România şi nimic”, arată Ionel Poşircă (foto jos), administratorul fabricii.

Foto Iulian Bunilă

În ultima perioadă, pastele au cucerit mesele din întreaga lume, iar românii au fost unii din cei mai mari fani. Importurile româneşti de paste făinose din Italia au crescut cu 40% în primele şase luni ale anului 2020 - scrie presa italiană.