Individul care a îngropat în curte cadavrul amicului său, internat la Psihiatrie de către procurori VIDEO

Bărbatul dispărut, în vârstă de 37 de ani, obişnuia să se interneze periodic la un spital de neuropsihiatrie din judeţ. De fiecare data, după o perioadă de maximum două săptămâni, acesta revenea acasă.

În ianuarie, acesta a dispărut de la domiciliu, iar părinţii au presupus că se află internat în spital. Abia după ce au trecut mai bine de trei săptămâni, părinţii s-au alertat şi au început să îl caute.

„După o lună de zile, când am văzut că nu vine, am dat telefon la spital, la Buzău, la Săpoca, şi ne-au spus că nu este internat acolo. Am fost la Poliţie la Pârscov şi le-am zis că noi credem că Viorel ăsta i-a făcut de petrecanie”, spune tatăl victimei.

Căutările au fost reluate în gospodăria localnicului indicat de părinţi ca fiindu-i victimei prieten de pahar. Poliţişti, procurori, criminalişti au întors pe dos casa şi curtea săteanului de 39 de ani asupra căruia se îndreptau toate suspiciunile.

Oamenii legii au folosit un buldoexcavator şi au adus la lumina trupul fără viata al celui dispărut. „În urma cercetării la faţa locului, poliţiştii au descoperit cadavrul unei persoane, existând indicii că ar fi vorba de persoana dispărută”, declară agent Cosmin Stanciu, purtător de cuvânt IPJ Buzău.