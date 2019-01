DSP Buzău verifică dacă moartea bebeluşului unei bolnave de gripă din Râmnicu Sărat a fost cauzată de virusul gripal

Sarcina a avut probleme pentru că , în ultima vreme, a avut contracţii uterine dureroase. Ea a prezentat o stare subfebrilă pe o perioadă mai lungă de timp, care a fost interpretată în contextul sarcinii.





La un moment, la Râmnicu Sărat, s-a pus problema intervenţiei prin cezariană, dar fiind minoră şi neavând însoţitor, nu s-a putut interveni, pentru că nimeni nu şi-a dat acordul riscului operator, după care ea a fost transferată în Buzău.





”Imediat după naştere starea ei a început să se deprecieze, motiv care a determinat medicul de la Terapie Intensivă, care a monitorizat-o în primele ore, să ia decizia să o transfere la Bucureşti cu acceptul unităţii care a şi primit-o, copilul rămânând la Buzău pentru că nu ar fi suportat transportul. Copilul a murit în dimineaţa zilei de luni”, a declarat medicul Carmen Scântei.





Potrivit acesteia, adolescenta s-a prezentat pentru prima dată la un medic la Spital la Râmnicu Sărat, atunci când se afla în luna a opta. Gripa a fost depistată la gravidă abia joi, 10 ianuarie.





„Noi ne-am dat seama că are gripă joia trecută, când s-a prezentat la contagioase şi am decis să recoltăm două probe de exudat la doi suspecţi de gripă. Ele au plecat la Bucureşti şi astăzi (luni, n.r.) am aflat rezultatul pe care l-am comunicat Bucureştiului unde pacienta se află în prezent. Fata a primit tratament pentru gripă, care a fost administrat în Maternitate în perioada de spitalizare”, a mai precizat medicul Carmen Scântei.





Demersurile privind gripa au fost făcute la momentul la care s-a lansat suspiciunea conform metodologiei. La acest moment s-au recoltat probe şi se investighează cauzele care au determinat decesul bebeluşului.





Gravida în vârstă de 15 ani a fost nesupravegheată de un medic, iar în ultima perioadă de timp a fost internată la Râmnicu Sărat. Dar chiar şi aici „a fugit din spital, a refuzat în cele mai multe situaţii tratamentul şi internarea prelungită”, spune medicul epidemiolog.





De la Spitalul Rîmnicu Sărat a fost externată la cererea familiei şi, în final, ea a ajuns la Buzău, în data de 10 ianuarie. „A fost consultată şi oprită la Maternitatea Judeţeană, după care trimisă la Contagioase, unde i s-a recoltat examenul de laborator pentru studierea virusurilor gripale, după care a fost retransferată în Maternitate, unde a născut copilul cu scor APGAR de doar 2 de la naştere. Vom stabili clar dacă în etiologia decesului ar putea fi incriminat virusul gripal”, a declarat medicul epidemiolog Carmen Scântei.