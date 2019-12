Afacerea de familie de 200.000 de euro, unde se fabrică sucuri naturale sută la sută. „Fac munca cu plăcere“

Cu trei săptămâni în urmă, Romică Drăghici a inaugurat în gospodăria sa din comuna Bălăceanu prima fabrică de sucuri 100% naturale din judeţul Buzău.

În hala cu utilajele de procesare lucrează soţii Drăghici, fiul lor, Cristian, şi viitoarea noră. Traseul fructelor durează mai puţin de două ore până devin suc.

Deocamdată, folosesc mere ionatan şi golden, ca materie primă, pentru că sunt mai zemoase şi foarte sănătoase.

Aromatul produs ajunge în pungi de trei litri, care sunt apoi introduse în cutii de carton.

”Aici m-am specializat eu şi fac munca cu plăcere. Sucul vine în pungi care sunt făcute special pentru sucul pasteurizat. Au două straturi, unul cu rol de izolator termic”, spune Diana Lixandru, nora proprietarului.

Într-o zi, utilajele moderne ale fabricii pot produce o mie de litri de suc natural, numai bun de dat copiilor în locul nesănătoaselor licori care au invadat piaţa.

”Producem trei sortimente de suc. Unul numai din mere golden şi ionatan, altul combinat cu morcov, iar celălalt, din mere şi sfeclă roşie. Toate sunt naturale, foarte sănătoase”, spune Romică Drăghici, proprietarul fabricii.

Mica fabrică din comuna Bălăceanu are dotare de ultimă generaţie şi a fost pusă pe picioare printr-o investiţie de 200.000 de euro, un sfert din sumă venind printr-un proiect start-up.

”Am început cu hala, am făcut proiectul, am obţinut cei 42.000 de euro din start-up, iar până la 200.000 am pus eu şi fiul meu”, precizează proprietarul fabricii de suc din comuna Bălăceanu.

Primele cutii cu suc natural au ajuns deja la clienţii unor pensiuni şi magazine, iar reacţiile sunt încurajatoare. Preţurile nu diferă cu mult de cele ale produselor de la raft.

Cutia de trei litri costă între 17 şi 19 lei la poarta fabricii, în funcţie de combinaţie. În viitorul apropiat, familia Drăghici va încerca să încheie contracte şi cu marii retaileri, pentru a ajunge la cât mai mulţi clienţi.