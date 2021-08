„România Sălbatică”, documentarul cel mai apreciat la TIFF. Ce fotografii l-au impresionat chiar şi pe autorul lor

În urmă cu 11 ani, un tânăr braşovean pasionat de fotografie şi de natura din România a început să facă fotografii şi să filmeze în mai multe locuri unde puteai întâlni animale sălbatice. Lui i s-a alăturat, patru ani mai târziu, un alt tânăr, cu aceleaşi pasiuni, iar acum avem documentarul cel mai apreciat de publicul din ţara noastră, „România sălbatică”

Publicul de la Festivalul Internaţional de Film Transilvania, TIFF, a decis: cel mai bun documentar dintre cele de lung metraj este România Sălbatică, al braşovenilor Dan Dinu şi Cosmin Dumitrache (acesta din urmă, prin adopţie). Început în anul 2010, proiectul a condus la cel mai amplu film documentar dedicat naturii din ţara noastră.

„Ideea a plecat de la faptul că, la vremea respectivă, când am început proiectul, prin 2010, nu prea existau astfel de proiecte, nu prea existau astfel de imagini cu toate locurile acestea adunate într-un singur proiect şi, cumva, am plecat de la ideea de a arăta altora ce ţară frumoasă avem, dar ne-am dat seama pe parcurs că ne demonstrăm şi nouă lucrul acesta”, a povestit Dan Dinu realizatorul proiectului „România Sălbatică”.

Fascinat de documentare

La început, Dan Dinu a fost singur în proiectul său, iar locurile alese pentru realizarea fotografiilor erau în special cele din jurul Braşovului, o zonă extrem de bogată în ce priveşte natura. La patru ani de la primii paşi în proiect, lui Dan Dinu i s-a alăturat Cosmin Dumitrache.

„Eram foarte pasionat de filmele documentare despre natură făcute în străinătate şi umblam şi foarte mult pe munţi şi prin natura României şi, prin prisma jobului, doream să mă implic într-un proiect dedicat naturii din ţara noastră”, a spus Cosmin Dumitrache,celălalt realizator al proiectului.



Cei doi erau cum nu se poate mai potriviţi pentru o colaborare. Astfel au ajuns în cele mai frumoase şi interesante locuri din ţară şi au reuşit să surprindă multe cadre de o frumuseţe incredibilă, precum şi unele cu animale care pot fi extrem de greu văzute de om.

Parteneriatul cu TIFF, punct de cotitură în realizarea filmului

Ultima jumătate de an a fost trecerea de la incredibilul album foto creat de cei doi la documentarul care a fost exact ce aştepta publicul din România de mulţi ani.





„Ultimele 6 luni, după ce am făcut parteneriatul de co-producţie cu cei de la TIFF, filmul acesta a crescut văzând cu ochii. Practic, ei ne-au ajutat să intrăm în contact cu compozitorul nostru, cu Alexei Ţurcan, care a creat coloana sonoră pentru film”, a explicat Cosmin Dumitrache.

Dintre toate fotografiile realizate, Dan Dinu spune că două îi sunt cel mai aproape de suflet, ambele realizate în masivul Piatra Craiului. Prima dintre acestea a fost făcută chiar la începutul proiectului, iar cea de a doua la finalul lui.

O capră neagră şi un râs, fotografiile preferate ale lui Dan Dinu

„La început, eram undeva în Piatra Craiului şi am fotografiat o capră neagră cu un pui, o imagine destul de maternă aşa, ca gest, ceea ce este puţin mai greu de realizat în lumea animală, iar a doua imagine vine tot din Piatra Craiului şi am reuşit să o surprind cu puţin timp înainte de finalizarea proiectului, când am reuşit să fotografiez un râs, foarte, foarte de aproape, râs care, de altfel, a ajuns pe afişul filmului nostru documentar”, a mai spus Dan Dinu.

„Cel mai complex şi autentic film documentar despre natura României a avut premiera la TIFF, la ediţia aniversară cu numărul 20. Fondat în 2002, în Cluj-Napoca, Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) este primul şi cel mai mare festival de film din România.

Proiectul nostru a fost prezent la festival şi cu o expoziţie de fotografie, iar Dan Dinu şi Cosmin Dumitrache au susţinut şi câteva sesiuni de întâlniri cu publicul. Premiera filmului a avut loc în Piaţa Unirii, în aer liber, unde au participat peste 2.200 de spectatori. Alte 3 proiecţii au contribuit la succesul filmului, care a fost cel mai vizionat din cadrul festivalului, peste 3.500 de spectatori. România Sălbatică a câştigat Premiul Publicului pentru cel mai bun film românesc”, se precizează pe site-ul romaniasalbatica.ro.

Albumul şi filmul vor fi distribuite gratuit în mai multe şcoli

„O altă componentă importantă a proiectului este un album de fotografie, cu peste 250 de pagini. Cum întregul scop al proiectului a fost unul educativ, o mare parte din tirajul albumului va fi donată către aproximativ 500 de şcoli şi biblioteci publice. Filmul va fi şi el disponibil în şcoli, pentru a ajuta la educarea unei noi generaţii de oameni care să iubească natura”, a mai spus Dan Dinu.

Realizatorul filmului „România Sălbatică” este fericit că a avut ocazia să vadă locuri minunate, graţie acestui proiect. „Am avut ocazia să văd toate rezervaţiile importante ale ţării, un adevărat privilegiu pentru mine şi mă simt norocos cu adevărat că am avut o asemenea şansă, pe care puţini oameni o au”, a încheiat Dan Dinu.

Realizarea filmului a însemnat peste 50 de deplasări în 3 ani şi 300 de zile de teren, în urma cărora au rezultat 100 de ore de material filmat, din care cei doi au ales cele mai spectaculoase momente. Luna viitoare, filmul va rula în cinematografe, iar iubitorii de natură şi ai celei de-a şaptea arte se vor putea bucura de un spectacol de excepţie.

