Poliţistul Godină, mesaj dur către şefii de la Rutieră: „Avem morţi pe şosele, trafic sugrumat, dar ne încurcă unul care merge cu numere fără cifre“

Marian Godină critică dur modul în care a fost gestionat cazul bărbatului cu numere de înmatriculare anti-PSD. Bărbatului i-au fost confiscate numele şi i s-a spus că i se va face dosar penal pentru că nu avea voie să circule cu ele în România. După măsurile luate de Poliţie Rutieră Bucureşti, pe pagina de Facebook a instituţiei au început să curgă criticile.

„Pagina de Facebook a Poliţiei Române a ajuns să aibă recenzii de 1.6 din 5. Era de aşteptat şi am spus de la început că urmările acestei situaţii vor fi decontate de Poliţie. Colegii de la Bucureşti au gestionat foarte prost situaţia şi continuă să se afunde, în loc să reacţioneze cu calm şi cât mai inteligent. Poate n-ar fi rău să întrebe dacă nu ştiu. Trist e că, citind review-urile de o stea, am văzut că foarte multe sunt scrise până şi de poliţişti. M-a iritat rău să văd de dimineaţă acest review lăsat de unul dintre purtătorii de cuvânt ai Brigăzii Poliţiei Rutiere pe pagina Poliţiei Române. Cumva, nu-mi explic cum, s-a "gândit" el să le pună la punct pe cele peste 20000 de persoane care au acordat o stea, explicându-le el că dacă nu le convine poliţia, atunci când vor avea probleme, să se ducă la popi, rude etc. O să-i explic acestui "coleg" că inteligentul mesaj al lui afectează mii de poliţişti care îşi fac treaba şi care nu au nicio vină pentru gafele altora. Dacă ar lucra în mediul privat şi ar şti că ziua de salariu s-ar putea să nu vină lună de lună pentru că nu-s bani sau dacă ar avea o firmă şi lunar s-ar duce cu taşca de bani pe la ANAF ca să lase dările la stat, poate nu ar mai gândi aşa. Mai pe înţelesul lui, peste 20000 de oameni sunt revoltaţi, pe bună dreptate, că banii lor au fost folosiţi pentru ca vreunul dintre şefi să îşi stoarcă mintea, să trimită adrese pe la Interpol şi alte structuri, pe la toate inspectoratele din ţară, doar, doar o găsi o chichiţă pentru a rezolva un caz complex şi a se gudura apoi pe lângă vreun şef mai mare că a soluţionat el speţa, aşa cum câinele vine bucuros să-i dai osul după ce a executat comanda“, scrie Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

„Viaţa în România poate continua şi cu ăla pe străzi“

Marian Godină le transmite colegilor că au făcut din ţânţar armăsar, în loc să se ocupe de problemele cu adevărat importante. „Cazul complex era despre un nene care a vrut să facă pe interesantul şi şi-a înmatriculat LEGAL o maşină cu nişte numere care să atragă atenţia. Azi o poză, mâine două, azi într-un oraş, mâine într-altul, până pleca din ţară şi lumea îl uita în câteva zile, autostrăzile din România nu se dărâmau, asfaltul nu se întorcea invers, Carpaţii rămâneau la locul lor, Poliţia rămânea cu 4.5 stele şi cu o imagine relativ bună. Dar nuuu!!! Hai să facem din rahat bici şi să transformăm omul în erou naţional, iar ce transmitea el altcuiva să luăm noi până nu o mai putem duce. Avem morţi pe şosele, trafic sugrumat, dar cumva, ne încurcă unul care merge cu numere fără cifre şi viaţa în România nu mai poate continua cu ăla pe străzi. Ce-i explici copilului dacă îl vede pe stradă şi te întreabă ce înseamnă??? Dar vaaai, ne-am înroşit la auzirea acestui argument pe cât de prost pe atât de ipocrit. Dar ce te faci dacă-i explici copilului că Parlamentul României este organul reprezentativ suprem şi unica autoritate legiuitoare a României şi, uitându-se la televizor, vine şi te întreabă ce înseamnă sex anal? Cu mu*a îi mai explici cumva, dar cu sexul anal n-ai cum s-o dai la întors, trebuie să te apuci să-i explici copilului, că e curios. Mi-ar plăcea ca acestui coleg care a postat această aberaţie, luna viitoare când bagă cardul în bancomat să-i apară pe ecran: aici nu "e" bani, mergi la o mătuşă, la o casă de binefacere, la un popă, o rudă înstărită sau la cine vrei tu, românii nu mai plătesc taxe pentru slugi“, a mai scris Marian Godină.