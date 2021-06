Disensiuni în Alianţa PNL-USR-PLUS la Braşov, pe tema aeroportului. Cine a ales soluţia turnului virtual

Deputatul USR Plus de Braşov, Tudor Benga, îşi acuză colegul de alianţă naţională şi locală, pe liberalul Adrian Veştea, preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, că manipulează electoratul în funcţiile de propriile interese.

Mai exact, în urmă cu trei săptămâni, Adrian Veştea anunţa că soluţia aleasă pentru turnul de control al viitorului aeroport de la Braşov este cea de turn virtual, astfel că decolările şi aterizările vor fi controlate tocmai de la Arad.

„Ţineţi minte cum acum trei săptămâni preşedintele Consiliul Judeţean Braşov, Adrian Ioan Veştea, dojenea toţi scepticii şi anunţa triumfător, citez, "Am primit astăzi decizia ROMATSA cu privire la turn, iar turnul virtual este soluţia aleasă!"? Ţineţi minte cum vă spuneam că aş prefera să văd decizia în integralitate şi că eu, personal, nu mai am nici un fel de încredere în comunicare conducerii CJ BV din cauza tuturor jongleriilor? Şi cum vă spuneam că trimisesem cu câteva zile înainte o adresă parlamentară la MT şi Romatsa ca să lămurim lucrurile?”, a scris Benga pe Facebook

Deputatul a explicat şi unde vede el problema acestei alegeri. „Problema e că asupra soluţiei cu turnul remote planează încă nişte semne de întrebare. În primul rând legate de disponibilitatea operatorilor aerieni de a opera pe un aeroport fără turn fizic dar nu numai. Dacă decizia ar fi aparţinut explicit Romatsa, o parte din aceste dubii s-ar fi risipit, dat fiind că Romatsa are expertiza aviatică incontestabilă. Însă decizia a fost luată de consultantul contractat şi plătit de CJ, un SRL despre care e complet neclar dacă are calificarea necesara pentru o decizie atât de importantă. Aşa cum bine am văzut de multe ori, cine plăteşte pune muzica, şi tare mi-e teamă că CJ-ului i s-a livrat exact ce comandase, nu ceea ce ar fi fost optim pentru proiect”, a mai explicat Tudor Benga.

La finalul postării, reprezentantul USR Plus Braşov şi-a prezentat şi concluzia. „Conducerea CJBV trebuie să înceapă să dea nişte răspunsuri clare despre aeroport nu să tot imbrobodeasca publicul după cum îi cere interesul politic şi electoral al şefului”, a opinat Benga.

Ca să dea mai multă greutate răspunsului, Adrian Veştea l-a desemnat pe un specialist să-i răspundă parlamentarului. Alexandru Anghel, directorul executiv al Direcţiei Implementare Aeroport, are mulţi ani de experienţă în spate în domeniul aeroporturilor.

„Tot ceea ce facem cu privire la implementarea Aeroportului Internaţional Braşov se fundamentează pe analize tehnice temeinice, prioritară fiind analiza de siguranţă. Consiliul Judeţean Braşov asigură finanţarea lucrărilor de construcţie a Aeroportului cu toate componentele sale, pe baza deciziilor luate de specialişti implicaţi în evaluarea şi formularea soluţiilor tehnice adecvate pentru Aeroportul Braşov. Pentru dezvoltarea serviciilor de navigaţie aeriană, CJ Braşov a contractat serviciile unei asocieri din care fac parte subcontractanţi englezi şi spanioli cu experienţă globală dovedită atât în designul spaţiului aerian şi proceduri de zbor, cât şi în echipamentele necesare dirijării, inclusiv soluţii de turn de control. Prima instituţie cu care ne-am consultat în ceea ce priveşte soluţia de turn a fost Eurocontrol, care, în urma analizei efectuate pentru Aeroportul Braşov, a comunicat că soluţia de Remote Tower este optimă din punctul de vedere al siguranţei şi al flexibilităţii”, a replicat Alexandru Anghel.

Mai mult, directorul executiv a spus că nici măcar alegerea Aradului nu a fost una întâmplătoare. „În interiorul ROMATSA a avut loc o competiţie internă între subunităţile de control de trafic (Arad, Cluj, Constanţa, Bacău, Sibiu şi Craiova), care şi-au dorit să asigure serviciile de dirijare pe soluţia de turn virtual, din locaţiile în care funcţionează, ceea ce arată interesul angajaţilor ROMATSA pentru această soluţie şi viabilitatea ei. Dirijarea la Braşov se va face din Centrul de Dirijare a Zborurilor (CDZ) Arad, cel mai mare centru regional după CDZ Bucureşti, şi nu din turnul de control de la Aeroportul Arad. Soluţia de Remote Tower este una din cele mai moderne soluţii aplicate la această oră în domeniul managementului traficului aerian, astfel de soluţii fiind deja adoptate în ţări precum Germania (3 aeroporturi), Marea Britanie (London City Airport) şi Ungaria (Budapesta - soluţie de contingenţă etc.)”, a mai explicat specialistul.

Alexandru Anghel a tras şi el concluzia lui, în calitate de specialist. „Constatăm că o serie de persoane emit aprecieri strict subiective, care ne demonstrează încă o dată că toţi ne pricepem la fotbal, că nu reuşim să ne debarasăm de obiceiul de a ne da cu părerea chiar şi acolo unde specialiştii au soluţii bine fundamentate”, a încheiat directorul executiv al Direcţiei de Implementare a Aeroportului Braşov.

Vă mai recomandăm: