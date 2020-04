Încă un cămin privat de bătrâni a devenit  focar de COVID-19. Câte persoane sunt infectate cu noul coronavirus

În judeţul Botoşani a izbucnit un adevărat focar de infecţie COVID-19. Acesta a fost localizat la un cămin de bătrâni din comuna Răchiţi.



Conform datelor oficiale furnizate de Direcţia de Sănătate Publică Botoşani 20 de persoane au fost depistate pozitiv la COVID-19.

Mai precis, este vorba despre 16 din cei 19 bătrâni cazaţi în cămin, dar şi de patru angajaţi. Căminul a fost carantinat, iar cei infectaţi au fost duşi cu ambulanţa la spital. În momentul de faţă, primesc tratament şi, totodată, are loc dezinfecţia clădirii. Este vorba despre un cămin particular iar autorităţile sanitare au declanşat o anchetă pentru a vedea cine a fost pacientul zero.

