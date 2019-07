FOTO Elev cu media 10 la Bac care pleacă din România: „Vreau să lucrez la nave spaţiale şi software ca să ajut omenirea“

„Trebuie doar să îşi doreşti să fii cel din vârf şi se va întâmpla acest lucru. Asta am făcut şi eu. Am vrut să fiu cel mai bun şi am lucrat cu acest scop. Trebuie să faci multe sacrificii, mai ales să rupi timp din timpul cu prietenii, familia sau timpul liber”. Aşa răspunde unul dintre cei nouă elevi de 10 ai judeţului Maramureş când este întrebat dacă există vreo reţetă a succesului când vine vorba de media maximă obţinută la Examenul Naţional de Bacalaureat.

Pasionat de limbi străine, vorbitor fluent de italiană, engleză şi japoneză, tânărul absolvent îşi doreşte să îşi continue studiile la o facultate din Japonia, excluzând o eventuală întoarcere în ţară după anii de studiu.

„Vreau să mă duc la Facultate în Japonia. Am peste câteva săptămâni examenele pentru bursă. Voi studia acolo Inginerie electrică şi Informatică. Învăţ limba japoneză de vreo doi ani, mă pasionează foarte mult şi faptul că este o ţară foarte dezvoltată din punct de vedere tehnologic, informatic şi cultural. M-a atras foarte mult. Cred că în Japonia o să fac cele mai multe lucruri pentru a ajuta cum pot eu omenirea. Simt că în România nu sunt încurajat să mă dezvolt aşa de mult sau nu sunt încurajat să încerc lucruri inovatoare. Nu cred că mă voi întoarce în ţară, cel mai mult depinde de ce voi face în Japonia. Eu vreau să lucrez la Agenţia de Explorare Spaţială în Japonia. Să lucrez la nave spaţiale şi software pentru că mă pasionează şi vreau să ajut omenirea cum pot”, spune elevul de 10 al judeţului Maramureş.

Pentru a ajunge la performanţa de a promova Bacalaureatul cu media 10, Antonio Vlăduţ Codrea spune că a muncit de la începutul anilor de liceu. Participant la faza naţională a Olimpiadei de Limba Engleză, dar şi la cea judeţeană a Olimpiadei de Matematică şi Informatică, Antonio Vlăduţ Codrea spune fără emoţie că se aştepta să obţină nota 10 la matematică şi la informatică, dar că nu ştia exact la română.

„Am lucrat constant de la începutul liceului la matematică, română şi informatică. Nu a fost ceva ce am muncit în plus acuma pe final. Cred că pur şi simplul este destul faptul că mi-am făcut temele de fiecare dată, am fost la fiecare oră şi eram atent. Dacă vrei să iei o notă mare trebuie să îţi dai interesul, dar cred că la Română cel mai important a fost profesoara. Eu am făcut cu doamna Raluca Lozbă şi orele dânsei au fost foarte importante pentru că orice elev care era doar atent la oră putea să treacă Bacalaureatul. Predă foarte bine şi toată lumea a reuşit să reţină orice”, a completat tânărul.

