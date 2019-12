Cine este tânărul liberal numit de Orban în funcţia de secretar de stat al Cancelariei prim-ministrului

În vârstă de 32 de ani, Ionel Bogdan este administrator, împreună cu soţia sa, la firma Kubo International Consulting, o societate specializată în consultanţă pentru accesarea finanţărilor nerambursabile a fondurilor europene sau guvernamentale. Potrivit istoricului firmei, aceasta a încheiat 64 contracte de achiziţii publice cu statul în valoare totală de 5.911.533,92 lei.

În vara anului 2017, tânărul liberal s-a căsătorit, naşi de cununie fiindu-i Dan Mihalache, fostul consilier al preşedintelui Klaus Johannis şi Ambasador al României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, dar şi Radu Negulescu, om cu influenţă în sferele preşedintelui Iohannis, fost coordonator al campaniei online a acestuia, campanie la care a lucrat şi Ionel Bogdan.

Radu Negulescu, prin firma Trencadis, o firmă cu afaceri anul trecut de 26,8 milioane de lei din realizarea de software la comandă şi contracte cu instituţii ale statului, precum cele din acest an cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) - 13,4 milioane de lei, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) - 1,8 milioane de lei şi Ministerul Fondurilor Europene - 6,4 milioane de lei, potrivit celor de la Profit.ro se bucură de o relaţie apropiată cu controversatul om de afaceri Frank Timiş. Acesta a devenit acţionar la Trencadis prin firma First Investments Holdings Ltd, înregistrată în Insulele Cayman, şi deţine un capital de 7,9% din acţiunile firmei.