”Vaiorul” de la Rimetea este contaminat. Mai mulţi turişti care au băut apă au ajuns la spital cu enterocolită

”Pentru cine merge prin Rimetea - se pare că izvorul mare din centru este contaminat, mai multe persoane care am băut din el weekend-ul trecut, din mai multe grupuri, am contactat diverse forme de gastroenterocolită. Take care!”, a scris o persoană pe Facebook.

”Confirm! am băut weekend-ul trecut de acolo. 5 persoane din grupul de 6 cu care am fost şi care au băut, am avut probleme urâte”, a precizat o altă persoană.

O sesizare pe această temă a ajuns la DSP Alba vineri, 17 iulie, în care se precizează că opt persoane care au consumat apă din izvor au avut simptome de boală. Unele dintre acestea au ajuns la spital.

Instituţia urmează să realizeze o anchetă, pentru a determina sursa exactă a îmbolnăvirilor. Numărul persoanelor care s-ar fi putut îmbolnăvi ar putea fi mult mai mare, având în vedere că la Rimetea ajung turişti din multe alte judeţe şi din străinătate.

Izvorul din centrul comunei Rimetea este o atracţie turistică pentru persoanele care vizitează zona. Mulţi turişti beau apă de aici, fără a şti că este contaminată. Nu există niciun semn în limba română care să atenţioneze că apa nu este potabilă.

Localnicii îl numesc „vaior”. Este un izvor străvechi, cu debit puternic, ce se varsă în şase bazine. Este o marcă a satului, fiindcă de sute de ani sătenii îl folosesc pentru adăparea animalelor şi spălarea covoarelor.