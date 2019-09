Scandalul cu acuzaţii penale dintre lideri PNL şi USR Alba, tranşat în justiţie. Se cer daune morale de 50.000 de lei

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Alba Iulia luni, 23 septembrie 2019. Florin Roman cere 50.000 de lei de la preşedintele USR Alba, după ce acesta din urmă a lansat mai mutle acuzaţii la adresa liberalului.

Disputa dintre Florin Roman şi Beniamin Todosiu a început la sfârşitul lunii iulie, când preşedintele USR Alba, a trimis un comunicat de presă, publicat în ziarele online din Alba. Comunicatul respectiv este de fapt o anchetă a unei jurnaliste din Tulcea ”prin care se arată cum apropiaţii lui Florin Roman beneficiază în mod dubios de contracte pe bani publici”.

Anterior, Florin Roman l-a acuzat pe Dan Barna că ar fi încasat peste 600.000 de euro din contracte cu Guvernul PSD, iar USR Alba a simţit nevoia să îi ia apărarea lui Barna printr-o serie de acuzaţii la adresa lui Roman cu acelaşi subiect: contracte din bani publici pentru un liberal despre care i-ar fi apropiat deputatului. Organizaţia judeţeană a USR a transmisun comunicat de presă în care îl acuză pe deputatul liberal de Alba Florin Roman că a încasat sume mari de bani în urmă cu 12 ani, pe când deţinea mai multe funcţii în companii de stat şi consilii de administraţie.





Reprezentanţii USR l-au numit pe Roman „fost sinecurist al statului român“ şi au trimis, totodată, presei fişa fiscală din 2007 a acestuia. Potrivit comunicatului USR Alba, deputatul Florin Roman ar fi încasat 15.000 de euro/lună din Consilii de Administraţie. De asemenea, aceştia spun că deputatul ”învârte mizerii fake news”. Florin Roman a răspuns că USR îl atacă în stilul în care a fost atacat şi în urmă cu 12 ani de către PSD.





Scandalul a plecat de la o acuzaţie anterioară a liberalului Florin Roman potrivit căreia Dan Barna s-ar fi îmbogăţit din contracte pe care le-a primit de la Guvernul PSD. ”Ţâţofagul #BanBarna s-a îmbogăţit din contractele cu guvernul PSD. Se prezintă ca «Om nou în politică», dar are năravuri vechi. La fel ca şi lui Liviu Dragnea, lui #BanBarna i-au plăcut contractele cu statul. Asta deşi a înfierat cu mânie proletară dragostea de bani publici a lui Liviu Dragnea în scandalul fraudării fondurilor europene la Tel Drum. Aştept de la #BanBarna să clarifice situaţia acelui aproape 1 milion de euro câştigat de firma in care era acţionar, bani câştigaţi din contracte guvernamentale şi pe fonduri europene! Şi dacă susţine proiectul pe care l-am depus «Fără contracte cu statul in funcţii publice»! Răspunsul USR este unul tipic PSD, atacul la persoană, minciuna fiind argumentele USR. Practicile moştenite de la Dragnea, de către #BanBarna ne arată ca PSD-USR e aceeaşi mizerie!“, a afirmat deputatul PNL.





Roman a precizat că reprezentanţii USR Alba au publicat „contracost“ în presa locală şi pe pagina de Facebook un articol „calomnios“, in care sugerează că ar fi „un penal“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: