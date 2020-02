Bătălia deşeurilor de la Alba Iulia, câştigată de cetăţeni. Primăria şi Consiliul local anulează o hotărâre controversată

Propunerea de anulare a fost înaintată consilierilor locali chiar de către viceprimarul cu atribuţii de primar, Paul Voicu, după ce sute de cetăţeni au ameninţat cu proteste dacă se va realiza rampa în zona respectivă. Voicu Paul vizează o candidatură la Primăria Alba Iulia din partea PNL, iar un astfel de scandal i-ar fi afectat serios campania electorală.

Prin urmare, consilierii locali din Alba Iulia au votat miercuri, 5 februarie 2020, anularea unei hotărâri care prevedea construirea unei platforme de stocare temporară a deşeurilor menajere în cartierul Partoş. Hotărârea a fost adoptată în

şedinţa din data de 28 ianuarie. Solicitarea de anulare a hotărârii a venit după ce locuitorii din patru cartiere ale oraşului au ameninţat cu proteste împotriva administraţiei locale şi au început să strângă semnături pentru anularea hotărârii şi construirea platformei într-o altă zonă.

„Am ştiut de la început, acum trei săptămâni când am intrat în această problemă de relocare a rampei de transfer, că nu intrăm într-o problemă uşoară. Eu am ştiut de la început ce ne aşteaptă (…) Îi asigur pe toţi cetăţenii municipiului Alba Iulia că această problemă va fi soluţionată şi nu va avea nicio sincopă în termenul pe care ni l-am asumat. Eu nu am pornit pentru această învestiţie de unul singur. Am fost obligat să o facem, am fost în acea comisie de situaţii de urgenţă la nivel de Prefectură, toţi au luat cuvântul, toţi am spus ce variante sunt, urgente şi pe care să le putem şi autoriza, cu avize, cu autorizaţii de construire, cu proiect, cu terenul Primăriei, ca să putem în aceste 45 de zile să o putem executa. Deci să avem toate lucrările gata. Apoi să putem printr-un proiect de hotărâre să aducem forma prin care intrăm în parteneriat cu firma care prestează aceste servicii, să poate să se autorizeze la Protecţia Mediului şi să obţină toate avizele de funcţionare”, a spus Voicu Paul.

Rampa (cularea gri) urma să fie construită în apropierea cartierului Partoş

Viceprimarul cu atribuţii de primar a completat că demersul realizat pentru obţinerea autorizaţiei de construire sunt absolut legale. ”Avem autorizaţia de construire, cu certificat, cu avize, cu plan de amplasament, cu rapoarte. Eu nici nu puteam să merg mai departe dacă nu era votul Consiliului Local. Am fost obligat să fac această şedinţă pentru că avem o procedură prealabilă, cu care dacă mergem înainte şi se sistează, se suspendă aplicarea acelei hotărâri, ajungem la jumătatea construcţiei, punem 1,5 – 2 milioane de lei şi cineva o să spună, da, aţi ajuns cu ea la jumătate, nu aţi dus-o la bun sfârşit, de ce aţi investit bani acolo. (…) Ne batem cu o comunitate întreagă, inclusiv de pe strada Lalelelor, Recea şi din zona Partoş, care sunt şi un kilometru – doi kilometri, nu la 500 m sau la 200 m cum spune legea”, a completat viceprimarul.

Voicu Paul a ai precizat că va reveni în scurt timp în Consiliul local cu o propunere pentru construcţia rampei într-o altă zonă a oraşului. Contractul pentru construcţia rampei trebuia semnat miercuri, 5 februarie, dar conducerea Primăriei a amânat acest lucru pentru că a intervenit protestul oamenilor şi, implicit, anularea hotărârii din 28 ianuarie.