Angajări fictive pentru subvenţii de peste 100.000 de lei de la AJOFM. Cum a fost pusă la cale „ingineria” penală

Tribunalul Alba a condamnat, în 12 iulie 2021, două persoane care au pus la cale ingineria penală şi au beneficiat de pe urma fondurilor obţinute ilegal. Pe lângă înşelăciune, procurorii au descoperit şi infracţiunea de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Alba la data de 13 august 2019. În sarcina inculpatului T. Constantin s-a reţinut faptul că în perioada aprilie 2011 - iulie 2013, a indus în eroare AJOFM Alba, prezentând ca adevărate fapte mincinoase, prin întocmirea în fals a unor înscrisuri, solicitând în numele unei societăţi comerciale din Abrud şi primind facilităţi pentru angajarea fictivă a unui număr de 20 de persoane, cu vârsta peste 45 de ani, cauzând un prejudiciu în sumă de 109.589 lei.

Procurorii au mai arătat faptul că, în aceeaşi perioadă, acesta a falsificat mai multe înscrisuri sub semnătură privată (contracte individuale de muncă, tabele nominale, state de plată lunare, foi colective de prezenţă, decizii etc), prin contrafacerea subscrierii ori prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului, înscrisuri pe care le-a folosit în vederea producerii de consecinţe juridice (obţinerea unor sume de bani din bugetul statului)

Bărbaul mai este acuzat că, în perioada octombrie 2010 - noiembrie 2012, în calitate de administrator de fapt al unei firme nu a înregistrat în evidenţele contabile 22 de facturi de livrare de bunuri şi veniturile aferente realizate în sumă de 73.258 lei, consecinţa fiscală fiind diminuarea impozitului pe venit cu suma de 9.592 lei şi necolectarea TVA în sumă de 14.388 lei.

Al doilea bărbat judecat (D. Valer) l-a ajutat pe T. Constantin prin identificarea persoanelor angajate fictiv, furnizarea datelor personale ale acestora şi angajarea fictivă a lor. De asemenea, ajutorul acestuia a constat şi în falsificarea mai multor înscrisuri sub semnătură privată folosite în vederea producerii de consecinţe juridice la AJOFM Alba prin furnizarea datelor persoanelor menţionate în contracte, folosirea ştampilei societăţii.

Martorii au confirmat că erau angajaţi fictiv

Starea de fapt reţinută de către instanţă a fost confirmată de martorii audiaţi în cauză care au confirmat faptul că erau angajaţi fictiv, aceştia declarând fie că nu au desfăşurat activităţi pentru această societate, fie au lucrat sporadic sau în interesul personal al celui de-al doilea bărbat. Martorii au mai declarat că au semnat anumite documente însă fără a putea preciza ce au semnat.

Cu ocazia percheziţiei informatice au fost identificate numeroase documente în format electronic (contracte de muncă, state de plată, convenţii încheiate cu AJOFM, tabele nominale, decizii de încetare a contractelor de muncă) întocmite pentru obţinerea ilicită a subvenţiilor. T. Constantin a mai fost condamnat în 2017 la 3 ani şi 8 luni de închisoare cu executare. Instanţa a contopit pedeapsa veche cu cele din noul dosar, rezultând o condamnare finală de 5 ani şi 4 luni de închisoare în regim de detenţie.

În cazul celui de-al doilea inculpat, instanţa a constatat că implicarea acestuia a fost la un nivel mai scăzut şi a decis aplicarea pedepsei de 1 an şi 9 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani. Acesta a fost obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Roşia Montană sau Primăriei oraşului Abrud. Primul bărbat trebuie să plătească suma de 23.980 lei, plus majorări şi accesorii, către ANAF Alba, iar amândoi în solidar vor fi nevoiţi să achite şi suma de 109.589 lei către AJOFM. Hotărârea Tribunalului Alba poate fi contestată la Curtea de Apel.