Un tânăr care a primit anual câte o sticlă de whisky din partea tatălui său vinde colecţia pentru a-şi cumpăra casă

Matthew Robson, din Taunton, s-a născut în 1992. De atunci, în fiecare an, tatăl său a cheltuit aproximativ 5.000 de lire sterline pe 28 de sticle de Macallan single malt, pe care i le-a dăruit în fiecare an, scrie BBC.

Colecţia valorează acum peste 40.000 de lire sterline şi a fost scoasă la vânzare.

Tânărul de 28 de ani spune că „probabil nu a fost „cel mai bun cadou pentru un băieţel“, dar a avut „instrucţiuni clare să nu le deschidă niciodată“.

„În fiecare an le primeam cadou de ziua de naştere. Era un cadou destul de ciudat, fiind prea tânăr pentru a începe să beau. Dar aveam instrucţiuni stricte. Niciodată, absolut niciodată să nu le deschid. Am încercat din răsputeri şi am reuşit. Toate sunt intacte“, a povestit tânărul.

Tatăl său Pete, care este din Milnathort, în Scoţia. Acesta a povestit că idea i-a venit când a cumpărat prima sticlă, un whisky din 1974, pentru a celebra naşterea copilului său. „ Apoi m-am gândit că ar fi interesant dacă aş cumpăra câte una în fiecare an, pentru ca acesta să aibă 18 sticle de whisky la vârsta majoratului”, a spus el.

Matthew speră să le vândă cu 40.000 de lire sterline şi să folosească banii ca avans pentru a-şi cumpăra o casă.