Idei de cadouri deosebite de Secret Santa pentru colegi şi cei dragi

Odată cu luna decembrie începe şi goana după cadouri. Liste peste liste cu ce ai de cumpărat, ore în şir petrecute în magazine încercând să găseşti cadoul perfect pentru persoanele dragi din viaţa ta, aglomeraţie şi, de (prea) multe ori, nervi. Îţi sună cunoscut? Dacă ai nevoie de inspiraţie, iată câteva idei:

Cadouri – experienţă

Şosete? Cămăşi? Ce i-ai luat ultima dată de Crăciun? Un cadou care probabil îţi va aduce premiul pentru cea mai bună iubită/soţie este un curs de homebrewing care îl va învăţa să realizeze propria reţetă de bere artizanală. În aceeaşi serie se înscrie şi o experienţă virtuală la manşa unui avion sau o cursă pe macadam.

„Studii recente confirmă faptul că experienţele primite în dar creează apropiere mult mai mult decât cadourile materiale. Şi remarcăm această tendinţă tot mai evidentă ca de Crăciun să fie achiziţionate cadouri-experienţă. Este un moment special, iar clienţii noştri caută idei inedite, care să surprindă cu adevărat. Pentru bărbaţi sunt preferate cadourile specific masculine, precum homebrewing, driving, experienţe VR sau cu simulatoare de zbor, în timp ce pentru femei sunt preferate cadourile de răsfăţ, cele dulci, cum ar fi atelierele de degustare de ciocolată şi cele legate de stilul personal – atelierele olfactive de exemplu“, spune Oana Pascu, fondator al Complice.ro, magazin online de cadouri.

Ciocolată

Un cadou inedit şi uşor de adaptat indiferent cine este destinatarul este unul... dulce. O telegramă de ciocolată de la Chocolissimo.ro, cu un mesaj simpatic şi personalizat, te poate scoate din dilemă atunci când vine vorba de a oferi un cadou unui coleg de birou sau oricărei alte persoane apropiate.

Cadouri de Crăciun pentru părinţi

Lecţiile de înot pentru bebeluşi sunt un cadou ideal pentru tinerii părinţi. Acvatic Bebe Club are condiţii adaptate bebeluşilor de la patru luni, cu temperatura apei de 32 de grade şi sanitizarea apei prin oxigen şi UV, fără clor.

70% dintre copiii cu vârste între 1 şi 10 ani petrec în medie trei ore pe zi jucându-se, iar jocurile preferate sunt cele de construcţie, de rol şi de strategie, arată un sondaj EduClass.ro. Astfel, poţi alege între roboţi care îi ajută pe cei mici să scrie primele coduri de programare, experimente ştiinţifice şi multe alte jocuri educative care se pot juca în familie.

„Presiunea societăţii asupra timpului de calitate petrecut alături de copii este tot mai mare şi toţi părinţii îşi doresc acest timp cu cei mici, în ciuda faptului că timpul liber este tot mai limitat. De altfel, sondajul nostru a arătat că 92% dintre părinţi consideră că joaca în familie îmbunătăţeşte considerabil relaţia cu copilul. De aceea, recomandăm activităţi şi jocuri în care să poată fi implicaţi şi părinţii, şi bunicii, şi fraţii sau surorile. Jocurile cu mai mulţi participanţi sunt de altfel printre cele mai căutate pe EduClass.ro, fie că vorbim de jocuri de strategie, de logică, de îndemânare, toate având o componentă educativă subtilă, dar mai ales distractivă“, a precizat Anca Leibovici, director de dezvoltare EduClass.ro.

Cosmetice naturale

„Încă din primele zile ale lui 2019, am observat o tendinţă de a alege produse naturale, cât mai puţin procesate, iar această tendinţă s-a menţinut şi se menţine şi acum, în preajma sărbătorilor de iarnă. Toate acestea sunt produse care se află într-o creştere constantă, arătând o preocupare continuă pentru sănătate“, a precizat Mihai Bucuroiu, fondator şi director de dezvoltare Vegis.ro.

Printre cele mai căutate produse sunt pachetele-cadou de cosmetice bio şi cu ingrediente precum aloe vera sau mierea de Manuka. De asemenea, pentru gurmanzi şi pasionaţi de gătit, condimente speciale şi ingrediente alese sunt în topul produselor preferate pentru coşul de Crăciun. Aici se înscriu vanilia de Bourbon din Madagascar, turmericul, matcha şi uleiul de cocos.

Cărţi

Printre cele mai căutate în această perioadă sunt volumele „Ajută-mă să nu dispar“, de Petronela Rotar, „Pacienta tăcută“, de Alex Michaelides, şi „Tatuatorul de la Auschwitz“, de Heather Morris.

Şi pentru adolescenţi cărţile reprezintă un cadou potrivit având în vedere oferta variată şi titlurile care explorează scenarii actuale. La Libris.ro cele mai căutate sunt „La cinci paşi de tine“, de Rachael Lippincott şi Mikki Daughtry, „Poveşti de seară pentru fete rebele“, de Elena Favilli şi Francesca Cavallo, şi „Fericirea începe azi“, de Jamie McGuire.

„Dacă beletristica rămâne cea mai căutată categorie, am înregistrat o creştere remarcabilă şi în rândul titlurilor în limba engleză, indiferent de domeniul acestora“, spune Laura Ţeposu, fondator şi director de dezvoltare Libris.ro.

Lecţii de portugheză

Învăţarea unei limbi străine sporeşte capacitatea de concentrare, scade riscul apariţiei demenţei şi dezvoltă abilitatea de a tolera opinii divergente, arată studiile în domeniu. Beneficiile apar inclusiv la vârsta adultă, mai ales când metoda de însuşire a cunoştinţelor nu este una tradiţională. De aceea, pentru o persoană pasionată de călătorii sau care pur şi simplu iubeşte cultura lusifonă, cursurile de limba portugheză pentru adulţi la Fala Portugues! sunt o idee deosebită. Metoda unică de predare dezvoltată de Cristina Niţu asigură nu doar o învăţare a noţiunilor şi dezvoltare continuă, ci şi o experienţă distractivă.

Flori

Despre un aranjament floral de Crăciun, alăturat unor delicii precum ceai, cozonac, vin sau biscuiţi, putem spune că este o alegere cu care poţi merge la sigur. Floria.ro a pregătit pentru acest sezon câteva pachete care combină gustul cu aroma Crăciunului şi mirosul de brad.







Ateliere couture de genţi

De la o simplă bucată de piele până la o geantă ori un accesoriu special este doar un pas: atelierele couture Lyria sau kitul Do It Yourself @Home. Designerul şi antreprenorul Armina Popeanu a conceput aceste experienţe în jurul ideii de fashion responsabil, dar şi ca metodă de relaxare, realizarea pas cu pas a unui accesoriu din piele fiind o metodă inedită de deconectare.

„Fie că alegi să realizezi o geantă într-un atelier, fie că încerci kitul DIY @Home, atelierele Lyria presupun însuşirea tehnicii de cusut a couturierilor francezi, astfel încât la final produci un obiect de marochinărie exclusivist, din materiale şi finisaje premium, care este unic. Practic, în mai puţin de trei ore ai o geantă sau un accesoriu creat exclusiv de mâinile tale, irepetabil şi care te reprezintă poate chiar mai mult decât orice obiect de serie achiziţionat“, a explicat Armina Popeanu, designer şi fondator al brandului Lyria.