Galben şi gri, culorile Pantone ale anului 2021: 5 idei să le integrezi în amenajarea casei

Între timp, un virus cu potenţial pandemic făcea ravagii în China şi, înainte să ne dăm seama, şi în partea noastră de lume. Asta ne-a închis pe toţi în case în primăvară, şi ne-a transformat sufrageriile în birouri de lucrat-de-acasă , în mini-clase de curs şi în săli de sport improvizate . Şi nici până la finalul acestui an, lucrurile nu au revenit la normal.

Iar albastrul clasic, culoarea anului 2020 desemnată de Institutul Pantone , a fost mereu acolo să ne ofere un pic de alinare psihică, să ne inspire, pe cât posibil, o stare de calm, dar şi să ne ajute să ne exprimăm tristeţea atunci când nu am mai putut pleca în vacanţe, nu am mai putut merge la festivaluri sau, pur şi simplu, nu ne-am mai putut îmbrăţişa apropiaţii.

Galben aprins şi gri neutru, culorile Pantone pentru anul 2021

Pentru anul 2021, Institutul Pantone a ales nu una, ci două culori, o combinaţie care vine la pachet cu sentimente de putere şi speranţă, stăruinţă şi optimism: nuanţa 13-0647 Illuminating, un galben saturat, şi nuanţa 17-5104 Ultimate Gray, al cărui nume vorbeşte de la sine.

„Practică şi tare ca piatra, dar în acelaşi timp ocrotitoare şi optimistă, este o combinaţie de culori care ne inspiră stăruinţă şi speranţă. Avem nevoie să ne simţim încurajaţi şi sprijiniţi, este esenţial pentru spiritul uman”, a declarat directorul Pantone.„Ultimate Gray este acel sentiment de putere, ceva durabil, tare ca piatra, rezistent, gânditor. Oamenii vor asocia mereu aceste cuvinte cu culoarea gri”, a declarat Leatrice Eiseman, director executiv al Institutului Pantone, conform Apartment Therapy.

Nuanţa Illuminating este un galben aprins care introduce un alt fel de stare: optimismul. Eiseman a descris nuanţa ca fiind „o rază de soare” care aduce „pozitivitate”, „recunoştinţă” şi „bucurie”.

Culorile anului 2021, în 5 amenajări interioare din arhiva Lovedeco

Iar combinaţia de galben şi gri pică la fix într-o perioadă în care simţim nevoia să reorganizăm casa şi să-i dăm un aer proaspăt, căci am tot aglomerat-o cu fel de fel de activităţi pe care le desfăşuram în afara ei până anul acesta. Aşa că, mai jos, am adunat câteva amenajări din arhivele Lovedeco în care am regăsit culorile Pantone ale anului 2021, din care să te inspiri pentru locuinţa ta.

1. O garsonieră de 23 metri pătraţi, renovată cu 10.000 euro

Dualitatea galben saturat – gri neutru contrastează perfect în amenajarea acestei garsoniere din Bucureşti, gândită de arhitectele Anca Ivan (Simetrica Design) şi Virginia Dumitru. Camera este dedicată atât dormitului, cât şi activităţilor de peste zi, iar diferitele zone sunt delimitate clar prin mobilier, dar „reunite” cu accente de galben vizibile atât în tăblia patului, cât şi în draperiile din zona de dining. Totul funcţionează perfect pe un fond gri neutru.

2. Un open space dedicat întâlnirilor cu prietenii, într-o casă de 144 metri pătraţi

Tot parterul acestei case din Ghencea este deschis şi amenajat în concordanţă cu obiceiurile sociale ale proprietarilor, cărora le place să se înconjoare adesea de prieteni în locuinţa lor. Cei de la Next Interior au gândit o zonă de zi care să reunească şi bucătăria, şi o zonă de conversaţii, şi una de dining. Le-au unit pe toate trei cromatic, prin mici accente de galben din loc în loc, combinat cu piese gri şi chiar negre.

Continuarea articolului, aici