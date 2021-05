Dacă eşti în căutarea unui aspirator şi nu vrei să plăteşti o sumă foarte mare de bani pe el, iată câteva exemple de aspiratoare ieftine pe care le poţi lua în considereare.

Aspirator ieftin, cu sac de hârtie

Heinner HVC-M700BL este un aspirator clasic cu sac de hârtie, ceea ce înseamnă că, atunci când se umple, trebuie să aruncaţi sacul şi să achiziţionaţi altul pentru a îl putea utiliza. Face parte din clasa energetică A, având o putere de 700 W şi o putere de aspirare de 170 W. Nivelul de zgomot al acestui aspirator este de 80 dB. Capacitatea sacului de colectare este de 1.5 litri. Acest aspirator este prevăzut cu filtru HEPA, care reţine 99.7% din alergeni, praf şi acarieni. Lungimea cablului este de 5 metri.

Aspirator ieftin, cu sac textil

Star-Light ASTE-720WH este un aspirator cu sac textil. Acesta colectează impurităţile într-un sac ce poate fi golit, spălat şi reutilizat. Face parte din clasa energetică A şi are o putere de 700 W. Puterea de aspirare este este de 180 W. Nivelul de zgomot este de 77dB. Sacul textil are o capacitate de 77 dB. Ca şi modelul prezentat mai sus, şi acest aspirator are un filtru HEPA care să reţină alergenii, particulele de praf sau acarienii. Lungimea cablului acestui aspirator este de 5 metri. Este un aspirator uşor de utilizat, având o greutate de doar 4.2 kilograme.

Aspirator ieftin, fără sac

Vortex VO4504 este un aspirator fără sac cu un preţ convenabil. Un aspirator fără sac colectează murdăria, praful şi impurităţile într-un recipient care ulterior poate fi golit, spălat şi reataşat. Acest aspirator face parte din clasa energetică A şi are o putere de 800 W. Capacitatea recipientului pentru colectare este de 2 litri. Are un filtru HEPA pentru evacuare, ceea ce înseamnă că aerul evacuat nu va fi plin de praf sau alergeni. Are un nivel de zgomot de arpoximativ 80 dB. Lungimea cablului de alimentare este de 5 metri. Acest aspirator vine cu un cap cu perie pentru podea şi un cap pentru spaţii înguste.

Aspirator vertical ieftin

Vortex 450rd este un aspirator vertical cu un preţ destul de mic. Un aspirator vertical este ceva mai uşor de utilizat şi sunt încă printre preferate. Acest model de aspirator face parte din clasa energetică A, având o putere de 600 W şi o putere de aspirare de 80 W. Poate fi utilizat mai mult ca şi o mătură electrică, însă îşi face treaba mult peste aşteptări. Nivelul de zgomot este în jur de 80 dB. Capacitatea de colectare este de 1.3 litri. Are un cablu de alimentare de 4.5 metri, cu spaţiu de depozitare şi eliberare rapidăAre un filtru HEPA, la fel ca şi modelele prezentate mai sus, care reţine alergenii şi praful. Este dotat cu un termostat pentru protecţie împotriva supraîncălzirii. Vine împreună cu o perie rotundă, o perie cu 2 funcţii, un furtun scurt, o perie de podea şi un tub telescopic. Este uşor, cântărind doar 1.8 kilograme. Un aspirator vertical este, de obicei, mai uşor de depozitat tocmai datorită faptului că îşi păstrează poziţia verticală.

Indiferent ce model de aspirator alegi să achiziţionezi, asigură-te că are o putere suficient de mare pentru a corespunde nevoilor tale. De asemenea, este foarte bine ca acest aspirator să aibă filtru HEPA, mai ales dacă în locuinţa dumneavoastră există persoane cu astm sau cu rinite alergice. Dacă deţineţi un animal de companie ce lasă păr, atunci un aspirator cu putere foarte mare şi diverse accesorii pentru curăţarea părului ar fi mai potrivit. Acordaţi-vă timp să studiaţi piaţa şi alegeţi în funcţie de ce aveţi nevoie.