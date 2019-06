Cum alegi rochia de mireasă perfectă pentru silueta ta

Incepem prin a ne reîntoarce in timp pentru a descoperi care este importanţa semnificativă a rochiei de mireasa.

Istoria rochiei ne povesteşte cum, timp de multe secole, rochia de mireasă a reprezentat simbolic puterea financiară şi prestigiul familiei viitoarei mirese, precum şi un element caracterizat de o anumită apartenenţă socială.

Începând cu secolul al X-lea până în secolul al XI-lea, mireasa purta cea mai frumoasă şi mai bogată rochie pe care o putea avea familia, iar uneori a ales să poarte rochia trecută de la mamă la fiică.

În orice caz, rochia de mireasa era conturata in culori calde şi strălucitoare si realizată din cele mai fine ţesături.

Designerii moderni şi-au făcut meseria mai uşoară, împărăţind rochiile pe modele, fiecare dintre ele potrivit tipurilor de siluete atât de diferite şi complexe.

Vă prezentăm astăzi modelele clasice de rochii de mireasa, actualizate cu detalii şi croieli din prezent.

Linia de rochii de mireasa sirena: aceasta este una dintre liniile senzuale şi feminine. Cu toate acestea, rochia sirenă este un model care trebuie ales cu atentie, tocmai datorită elementelor sale distinctive, care se adaptează doar unui anumit tip de silueta. Caracteristica sa principală este aceea de a fi mulata pe corp şi de a sculpta armonios silueta miresei, iar de la genunchi in jos fusta sa se deschida larg şi voluminos, ce creeaza un efect care aminteşte de o coadă de sirenă.

Rochia de mireasa sirena este, prin urmare, potrivita pentru femei inalte, slabe, si cu o personalitate puternica si senzuala.

Cu toate acestea, o femeie cu forme rotunde, dar, în ansamblu, cu un corp proportionat, poate alege rochia de sirenă fără probleme.

Rochia de mireasa prinţesă: această rochie scoate in evidenta bustul şi talia, iar apoi se umflă, în valuri, spre pământ. Efectul vaporos este dat de ţesăturile care sunt utilizate: tulle, tafta sau organza. Rochia "prinţesă" ascunde uşor şoldurile abundente şi evidenţiază o talie subţire. Este tipul de rochie cel mai căutat de cele care au visat dintotdeauna, inca de când erau copile, să arate ca o prinţesă a unei alte ere in ziua cea mare.

Rochiile de mireasa in linie "A": Aceste rochii evidentiaza subtil bustul şi talia ca apoi să curgă spre pamant în linii oblice, creând o formă care reaminteşte de litera A. Este unul dintre modelele de rochii de mireasa prielnice orcătui tip de constituţie, insă cea mai potrivita silueta pentru aceste rochii, este reprezentata de doamnele nu foarte înalte pentru a le ajuta la crearea ideii de continuitate.

Linia rochiilor de mireasa in stil "Empire":

Caracteristica rochiei de mireasă "imperiu" este data de talia înaltă, marcată chiar sub bust. Acest model tinde să puna in evidenta chipul miresei şi să ascunda micile defecte ale abdomenului şi ale şoldurilor.

Cea mai bună modalitate de a crea o rochie din această categorie, minunată şi rafinată, este prin suprapunerea straturilor diferenţiate de ţesături foarte uşoare, detalii ce sunt de folos pentru a da efectul de “mişcare” rochiei.

Această rochie transformă femeia într-o "zeiţă grecească", prin liniile ei armonioase şi moi, care tind să dea un impuls figurii şi să accentueze chiar şi un bust nu foarte dezvoltat.

Rochiil de mireasa cu linie teaca: aceaste rochii de mireasa au o linie simplă care urmăreşte forma corpului, însă tocmai din acest motiv, se mulează armonios pe corp şi nu trec neobservate. Sunt alegerea ideala pentru miresele înalte si slabe. Singurul lor minus este acela că tind să limiteze mişcarile, creând un anumit disconfort mireselor care decid să le poarte.

Rochii de mireasa din mătase naturala: acest tip de rochii de mireasă, cu sau fără bretele, nu vă permite să mascati prea bine micile defecte ale corpului, prin urmare, este potrivit, cu excepţia câtorva cazuri, unui corp armonios şi subţire. Pe de altă parte însă, o rochie de matase naturala purtată de o femeie foarte slabă, ar risca să o facă să pară mai puţin feminină.

Linia de rochii de mireasa "Balon": acest tip de rochii de mireasă este caracterizat de o silueta atemporală şi este potrivit pentru mai multe tipologii de femei. Aceaste rochii sunt alegerea ideală atât pentru miresele înalte, cât şi pentru cele cu forme uşor abundente.

Propunerile noastre in materie de moda, menţin o linie clasică care de fiecare data abordată, nu va da gres. Acest lucru este datorat faptului că rochia de mireasă este un articol care are viaţă continuă şi care nu va iesi niciodată din tipare. Oricât de mult ar încerca designerii să va convinga cu linii noi, mare atenţie atunci când va alegeţi rochia de mireasă. Nu aţi vrea să arătaţi ridicol peste ani, când veţi privi fotografiile cu rochia ce v-a incantat pe moment, dar care in prezent este o alta rochie in care nu va mai regasiti.

