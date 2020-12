Cum să-ţi decorezi casa de Sărbători: Simplitatea este cheia

Fără îndoială, Sărbătorile din acest an vor fi diferite. Pandemia de COVID-19 ne forţează să ne petrecem Crăciunul şi Anul Nou în case, aşa că nu ne rămâne decât să ne creăm un spaţiu care să ne ofere un sentiment de linişte, confort şi siguranţă.

Valentin Ionaşcu, arhitect şi membru al echipei emisiunii „Visuri la cheie“, difuzată de Pro TV, a explicat pentru „Weekend Adevărul Special“ care sunt trendurile în materie de design interior. „Tendinţele pe care le-am perceput în acest an s-au manifestat printr-o revenire a minimalismului, o epurare a detaliilor şi întoarcerea către materialele naturale. Dacă urmăm aceste direcţii şi în amenajarea locuinţei pentru Sărbătorile de iarnă, cu siguranţă vom avea spaţii calde, armonizate, ce vor contribui semnificativ la starea noastră de bine.“

Culori calde şi elemente vesele

Anul acesta, culorile predominante de care putem ţine cont atunci când ne pregătim casele de sărbătoare sunt cele pământii, îmbinate cu elemente vegetale naturale sau stilizate. „Verde olive, ocru, bej, cărămiziu sunt culori care aduc căldură în casă şi care realizează o armonie cu spaţiul exterior. Putem folosi aceste culori ca fundal sau în elementele de decor, cu o abordare curajoasă, vibrantă, plină de contrast. Bradul poate fi prezent ca piesă centrală, situaţie în care eu încurajez împodobirea unui brad natural, sau îl putem folosi în decorul mesei, printr-o ghirlandă, sau a uşii, cu o coroniţă. Cei care vor să experimenteze pot opta pentru brazi bidimensionali, handmade, din materiale naturale, montaţi pe oricare dintre pereţii încăperii“, mai spune Valentin Ionaşcu.

Pentru decor, putem alege dintr-o gamă variată de elemente, precum conurile de brad, cojile de portocală, scorţişoara, anasonul, alăturate micilor obiecte pe care le putem confecţiona în casă, din materiale aflate la îndemână: sfoară, carton, pânză, textile.

Crăciun eco-responsabil

Arhitectul a subliniat şi ce ar trebui să evităm pentru a nu ne transforma locuinţa într-una care să sufoce spiritul Sărbătorilor. „Elementele încărcate, obiectele stridente, luminiţele multicolore intră la categoria «aşa nu». Păstraţi o linie unitară în alegerea decoraţiunilor – poate fi o combinaţie de culori preferată sau un element central declinat în piesele de decor. Anul acesta ne-a făcut să fim şi mai atenţi la lucrurile cu adevărat importante, la tot ceea ce ne aduce bucurie, aşadar evitaţi elementele din plastic şi alegeţi variante simplificate, naturale, ecologice.“

Decoraţiuni handmade

Criza sanitară ne-a obligat să ne revizuim priorităţile şi a produs o revenire la elementele de bază, sunt de părere şi designerii străini. De exemplu, Julie Hildmann, directoarea de creaţie a companiei Westwing, spune că anul acesta găsim mai puţine tendinţe pentru Crăciun, deoarece vrem o revenire la elementele pe care le cunoaştem şi pe care le preţuim. Astfel, culorile clasice, precum roşu, auriu şi verde, vor fi foarte prezente. Pentru a le însoţi, lenjeria de pat, pernele şi alte elemente de decor sunt împodobite cu modelele emblematice ale anilor ʼ80, pâsla şi caşmirul. Mângâietoare şi liniştitoare, acestea sunt bune pentru a-ţi ridica moralul, subliniază designerul.

Totodată, pentru a evita aglomeraţia din magazine, decoraţiunile handmade sunt o opţiune, mai cu seamă pentru că toţi am devenit mult mai îndemânatici în perioada pandemiei, când am stat în case. De exemplu, putem confecţiona elemente de decor pentru pereţi din bucăţi de ţesătură, din hârtia de împachetat rămasă de la cadourile găsite sub bradul de anul trecut sau putem înrăma cărţi poştale cu motive de Crăciun.

Masa de Crăciun o putem decora cu căsuţe pictate din lemn, crenguţe de brad şi lumânări. Să nu uităm clasicele ghirlande din felii de portocală coapte, care dau un aspect retro şi care ne vor umple totodată casa de mirosul Crăciunurilor din copilărie. De asemenea, scaunele pentru masa de Crăciun pot fi împodobite şi ele cu aranjamente din crenguţe de brad şi panglici. Orice alegem, simplitatea este cheia, ne reamintesc designerii.

„Fără brad din plastic, fără brad tăiat, fără beteală“

Brazii dau farmec Crăciunului, însă e de preferat ca aceştia să fie naturali, dar nu tăiaţi, ci mai degrabă confecţionaţi din crengi şi cetină, pe structură metalică, şi împodobiţi cu elemente naturale în locul celor din plastic, afirmă Nicu Bocancea, master florist. „Fără brad din plastic, fără brad tăiat, fără beteală! În schimb, brazii construiţi din crengi şi cetină sunt la fel de rezistenţi, miros la fel de bine şi nu afectează cu nimic sănătatea pădurilor. Aş mai adăuga accesoriile naturale, precum nucile, ghindele, castanele, conurile de brad, şi lumânările sau instalaţiile discrete, fără culori“, explică specialistul.

Stilul clasic nu moare niciodată

Cromatica în vogă anul acesta pentru brazii şi aranjamentele de Crăciun are din nou aceeaşi vedetă, îmbinarea roşu-alb, însă suportă variaţiuni care depind de cromatica ambientului şi de gusturile fiecărei persoane, adaugă master florist-ul. „Dacă spaţiul este mai scandinav, mai urban, s-ar potrivi un brad alb, simplu. Dacă spaţiul este înalt, mergem către un brad în nuanţe de roşu, cu mici detalii aurii sau arămii. Dacă avem o casă unde există copii, se pot adăuga accesorii pale, în nuanţe de roz sau bleu. Roşul şi albul sunt în continuare cele mai cerute, deşi trendul de alegere a culorilor naturale este în creştere“, detaliază Nicu Bocancea.

Românii, nerăbdători să-şi decoreze casele

Cea mai mare diferenţă în amenajările de Sărbători faţă de anii trecuţi este nerăbdarea cu care românii au ales să-şi împodobească brazii şi casele. „Dacă până anul acesta cei mai mulţi dintre români începeau demersurile de ornare a locuinţelor din prima sau a doua săptămână a lunii decembrie, acum cei mai mulţi şi-au transformat mai devreme casele în colţuri de sărbătoare, de parcă au simţit nevoia să-şi premieze cumva locuinţele în care şi-au petrecut mult mai mult timp decât odinioară“, observă Nicu Bocancea.