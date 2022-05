RCI Bank and Services devine Mobilize Financial Services

Mobilize Financial Services va fi marca utilizată în întreaga lume pentru a răspunde nevoilor de mobilitate auto adaptate evoluţiei stilului de viaţă al clienţilor.

Într-un context de schimbări majore în industria auto, consolidarea legăturilor dintre Mobilize şi Mobilize Financial Services susţine strategia Renault Group de a dezvolta un nou model de activităţi având ca principiu «vehiculul-ca-serviciu».

Mobilize Financial Services va propune servicii tot mai inovatoare şi experienţe digitale care le vor permite clienţilor să îşi diminueze costurile de utilizare a vehiculelor având în plus acces la forme de mobilitate prietenoase cu mediul.

Mobilize Financial Services va fi brandul de referinţă pentru clienţii mărcilor Renault, Dacia, Alpine şi Mobilize, aflaţi în căutarea unei game complete de servicii. Clienţii Nissan vor beneficia de aceeaşi calitate a ofertelor, propuse sub marca Nissan Financial Services.

Introducerea brandului Mobilize Financial Services va avea loc gradual în ţările în care Renault Group este prezent, începând cu principalele pieţe, înainte de sfârşitul anului 2022.

”Azi, RCI Bank and Services intră într-o nouă etapă de dezvoltare a activităţilor sale, devenind Mobilize Financial Services, marca de referinţă pentru toate nevoile de mobilitate auto. Ne vom baza pe experienţa noastră de 100 de ani şi pe gradul de satisfacţie al clienţilor noştri – cel mai ridicat din întreg sectorul – pentru a susţine creşterea Mobilize atât în segmentul clienţilor particulari cât şi în cel al flotelor. Astfel, Mobilize Financial Services va continua să se concentreze pe leasing-ul operaţional, pe asigurări şi plăţi, facilitând accesul la o mobilitate mai verde şi mai durabilă pentru toţi clienţii.” a declarat João Leandro, Director General al Mobilize Financial Services.

Schimbarea numelui de brand comercial este însoţită de anunţarea a trei obiective cu scopul de a propune clienţilor oferte adaptate noilor aşteptări ale acestora, precum şi expansiunii pieţei vehiculelor electrice şi conectate: