Mai în glumă, mai în serios, trebuie să mulţumim Tratatului de la Versailles pentru introducerea BMW în universul automobilului. După Primul Război Mondial, Germania nu mai avea voie să producă avioane şi motoare pentru avioane. Cu domeniul de activitate redus doar la producţia de motociclete, BMW a privit în zare pentru a-şi diversifica activitatea. Şi aşa a apărut Dixi 3/15, un Austin Seven produs sub licenţă. Şi uite aşa putem da drumul poveştii Powered by BMW.

Pentru a începe povestea din prezent, trecem în revistă două nume: Toyota Supra şi Karsan Jest.

Karsan Jest

Un miniautobuz de oraş electric, cu o lungime de 5.8 metri şi o capacitate de 25 persoane. Modelul este creditat cu o autonomie de 210 km, iar toate astea pentru că utilizează pachetul de baterii şi motorul de la BMW i3. Până în prezent, nici o baterie nu a trebuit înlocuită din cauza degradării premature, deşi sunt utilizatori care au trecut de mult de borna de 200.000 km. Întrucât potenţialul bateriei este departe de a fi epuizat atunci când a atins pragul de 100.000 de kilometri, BMW Group a anunţat de curând extinderea garanţiei europeane pentru bateria de la noile BMW i3. Kilometrajul maxim pe o perioadă de garanţie de opt ani a fost extins la 160.000 de kilometri.

Toyota Supra

O legendă care renaşte graţie celor de la BMW. A cincea generaţie Toyota Supra iese de pe aceeaşi linie de producţie cu BMW Z4, mai exact din fabrica Magna Steyr din Graz, Austria. Are la bază platforma BMW Cluster Architecture… practice este un BMW din punct de vedere tehnic, designul fiind semnat de Nobuo Nakamura. Sub capotă veţi găsi un patru cilindri în linie de 2 litri de la BMW, nume de cod B48B20 sau un şase cilindri în linie, tot de la BMW – nume de cod B58B30

Morgan Plus 8

Continuăm cu un model clasic Powered by BMW. Iniţial, Morgan Plus 8 era propulsat de un V8 produs de Rover, dar de origine Buick. Dar în 1994 BMW preia grupul Rover... şi aşa ajunge sub capota lui Morgan Plus 8 un V8 de 4.8 litri care dezvolta 367 CP. Şi astfel, roadsterul britanic îţi permitea să accelereze de la 0-100 km/h în 4,5 secunde şi să se laude cu o viteză maximă de 250 km/h

Morgan Aero 8

Ţin să menţionez şi modelul Aero 8 pentru că este primul model Morgan care utilizează un şasiu-cadru din aluminiu. Iar acest model a debutat iniţial cu un V8 de 4.4 litri, evident tot semnat de BMW, care dezvolta 340 CP şi 450 Nm.

Grinnall Scorpion

Grinnall a debutat ca un atelier de tuning, dacă este să folosim o exprimare colocvială. Înghesuia propulsoare Rover V8 în caroseria unui Triumph TR7. Cum obiectul de activitate s-a evaporat încet, Mark Grinnall – fondatorul companiei, s-a văzut nevoit să inventeze altceva. Acel altceva a fost o interpretare modernă a clasicului Morgan three-wheels, de această dată propulsat nu de un V-Twin ci de un motor de motocicletă BMW din Seria K. Astăzi, modelul este disponibil cu un propulsor BMW de 1300 cmc, oferind modelului un raport de 460 CP/tonă.

De Tomaso Guara

Alejandro de Tomaso, un argentinian care a contribuit imens la istoria motorizată a Italiei. În 1959 pune bazele companiei De Tomaso în Modena, activitatea iniţială fiind de a construi prototipuri, modele de competiţie, inclusiv un monopost de F1 pentru Frank Williams. Prin buzunare lui au trecut de-a lungul timpului multe nume grele - Ghia, Vignale, Benelli, Moto Guzzi, Innocenti şi Maserati. La un moment dat, în fabrica sa din Modena, asambla pentru Maserati modelul de competiţie Barchetta. Pe baza acestui model, a dezvoltat o versiune de stradă – Guara, care iniţial trebuia să fie un model Maserati. Cum Alejandro decide să vândă pachetul majoritar deţinut la Maserati către Fiat, proiectul Guara se transformă într-un model De Tomaso. Şi astfel vorbim despre lansarea primului model sport De Tomaso, de la debutul din 1971 a modelului Pantera. În 1993, la debutul lui Guara, pantera încă se afla n producţie. Noul model era echipat cu propulsorul M60 V8 preluat de la BMW 840Ci, ulterior optându-se pentru un V8 de 4.6 litri supraalimentat produs de Ford. Photo: Max Earey

Opel Omega

Un Opel cu motor BMW pare opera unui atelier obscur de cartier. S-a întâmplat în realitate, şi cu acte în regulă dacă putem spune aşa. În 1993, când Opel a lansat modelul Omega, sub capota lui se regăsea şi un propulsor diesel de 2.5 litri cu şase cilindri în linie. GM Europa avea nevoie de un propulsor rafinat pentru a câştiga simpatia clienţilor, iar acest lucru a fost posibil cu ajutorul celor de la BMW. Totuşi, în versiunea Omega, propulsorul dezvolta 128 CP, iar pe Seria 5 acesta oferea 141 CP.

Rolls-Royce Silver Seraph

După legendara bâlbâială a celor de la Volkswagen care au cumpărat Bentley/ Rolls-Royce, şi după eleganta manevră a celor de la BMW care şi-au adus în portofoliu Spirit of Ecstasy a urmat evoluţia. Silver Seraph, una dintre cele mai elegante caroserii Rolls Royce din toate timpurile, a primit binecuvântarea unui V12 de 5.4 litri extras din banca de organe BMW Seria 7. Cei 326 CP au ţinut modelul în viaţă până în clipa în care BMW a înlocuit modelul cu unicul Phantom.

Wiesmann

Wiesmann are o relaţie cu BMW care durează din 1993. Preponderent, au utilizat propulsorul cu şase cilindri în linie de pe M3 E36. Cu timpul şi-au pus ambiţia şi au reuşit să ascundă sub capota coupe-ului sau roadsterului şi un V8, chiar şi un V10, ambele produse tot de BMW. Compania s-a dizolvat în 2014, pentru ca în 2018 să revină pe scenă cu Project Gecko – o evoluţie a coupe-ului, de această dată echipat cu propulsorul bi-turbo V8 de 4.4 litri regăsit pe BMW M5.

Lincoln Continental MkVII

În ciuda unor mici sincope, americanii au iubit, iubesc şi vor iubi benzina. Totuşi, criza petrolieră din ani 80 a condus la mici accidente genetice. În acele momente de panică, Ford a apelat la ajutorul BMW. Acesta s-a concretizat în utilizarea propulsorului diesel de 2.4 litri cu şase cilindri în linie pentru modelul Lincoln Continental. Cei 114 CP ai propulsorului erau trimişi spre puntea spate via o cutie automată cu 4 trepte. Clienţii Lincoln erau obişnuiţi cu un V8 de 5 litri care dezvolta 140 CP, aşa că dieselul german nu a fost primit prea bine, nici faptul că maşina ajungea la 60 mph în 13 secunde nu a bucurat. A fost una din relaţiile mai puţin reuşite ale propulsoarelor BMW cu o caroserie străină.