Norisring găzduieşte a patra etapă din Racing League Romania powered by BMW

Formula 1 are Monaco, IndyCar are Indy 500, iar pentru DTM perla este Norisring. O grilă de modele legendare BMW M3 E30 DTM va lua cu asalt faimosul circuit stradal din sudul Germaniei, odată cu etapa a patra din Racing League Romania powered by BMW. După duelurile intense de pe Imola, clasamentul este tot mai strâns, iar suprafeţe variate, denivelări pe frânare şi ziduri neiertătoare îi aşteaptă în această duminică pe aşii simulatoarelor.

Philipp Eng, pilot BMW în DTM descrie traseul de la Norisring astfel: ”Cele patru viraje par relativ uşoare, însă în realitate nu sunt deloc aşa. În calificări trebuie să te concentrezi 100% să atingi fiecare punct optim de frânare şi să intri perfect în viraje. Doar câteva zecimi va fi distanţa dintre primul şi ultimul, aşa că nu e loc nici de cea mai mică eroare!”

Precalificările desfăşurate în timpul săptămânii ne arată marjele extrem de mici care vor face diferenţa pe acest circuit. Până în acest moment peste 107 piloţi au parcurs traseul virtual pe serverul RLR, fiecare cu o medie de peste 200 de tururi individuale, contorizând astfel un total de peste 20.000 de tururi. Doar şapte zecimi de secundă separă în momentul de faţă piloţii de pe primele 30 de poziţii.

Clasamentele au fost actualizate odată cu jurizarea incidentelor din etapa precedentă, circuitul de la Imola oferind nenumărate dueluri curate, dar şi incidente care au fost sancţionate de comisarii RLR. Aceştia au decis să dea un mesaj dur de avertizare pentru comportament nesportiv sau provocarea de incidente în lanţ, doi piloţi fiind practic suspendaţi în etapa de la Norisring. Dintre cei care s-au luptat la vârful plutonului în prima manşă, Cristian Moisescu a fost cel mai afectat după publicarea deciziilor, un atac agresiv la Andrei Bechir pentru poziţia a treia rezultând într-un contact între cei doi. La timpul final al lui Moisescu s-au adăugat 20 de secunde, el fiind retrogradat pe poziţia a noua. Leo Borlovan, Gabriel Movilă şi Sergiu Nicolae au fost şi ei penalizaţi, precum şi Alex Mirea, Mihnea Georgescu, Tudor Mihai şi Andrei Mortilă.

În a doua manşă, pretendentul la titlu Victor Nicolae a pierdut poziţia a treia, după ce a primit o pedeapsă de 20 de secunde pentru împingerea lui Alex Cascatău, pilotul East Friendly Racing retrogradând până pe şase. Moisescu a fost luat din nou în vizorul comisarilor, o penalizare de cinci secunde pentru el şi Taraş fiind forme mai puţin ferme de atragere a atenţiei.

Clasamentul general este deosebit de strâns la vârf, doar 5 puncte fiind diferenţa dintre primii trei clasaţi – Bechir, Berindea şi Nicolae.

Spectacolul inedit oferit de Racing League Romania continuă, campionatul fiind perfect plasat pentru a susţine şi mişcarea #StămAcasă menită să responsabilizeze populaţia în vremuri de criză. Motorsportul virtual pregăteşte a patra etapă, pe legendarul circuit urban Norisring duminică, pe 4 aprilie, pentru care precalificările sunt deschise până duminică la ora 16:00.

Înscrierile sunt deschise pe tot parcursul sezonului, iar procedura şi detaille sunt disponibile pe forumul Racing League Romania: http://bit.ly/Forum_RLR

Noul sezon din RLR powered by BMW poate fi urmărit integral în transmisiune live pe pagina de Facebook BMW România, în fiecare duminică, de la 20:25. Următoarea etapă se va desfăşura pe Norisring, pe 4 aprilie.

