Honey, i shrunk the car - Test Drive Jeep Compass 2.0 M-Jet 170 CP AT9 4x4 Limited

Noul model atacă segmentul SUV compact, o zonă în creştere, extrem de importantă la nivel global, despre care analiştii spun că va continua să crească cu 20% până la 7,5 milioane de unităţi în 2020. Chiar dacă este construit pe aceeaşi platformă cu Renegade, şi oferă aceeaşi gamă de propulsoare, el este poziţionat puţin mai sus, între acesta şi Cherokee.

Jeep Compass este o apariţie uşor aparte în segmentul SUV-urilor compacte, segment în care evoluează şi noua generaţie Dacia Duster. De ce? Spre deosebire de marea masă a modelelor din acest segment, Compass oferă două sisteme de tracţiune integrală - Jeep Active Drive şi Jeep Active Drive Low, cea din urmă oferind un raport total de multiplicare de 20:1, cu posibilitatea trimiterii integrale a cuplului disponibil spre orice roată atunci când situaţia o cere. Ambele sisteme 4x4 includ funcţia Jeep Selec-Terrain cu până la cinci moduri diferite de rulare (Auto, Snow, Sand şi Mud, plus Rock, disponibil pe modelul Trailhawk) pentru cea mai bună performanţă 4x4 pe orice suprafaţă – off-road sau asfalt - şi în orice condiţii de vreme. Jeep Compass dispune şi de o punte spate cu deconectare şi de un sistem PTU (power take-off unit) ce oferă versiunilor cu tracţiune integrală un consum mai redus de combustibil. Ambele sisteme (Active Drive şi Active Drive Low) sunt cuplate instantaneu atunci când autovehiculul are nevoie de tracţiune 4x4.

Cine doreşte un SUV compact destul de viril în off-road, are de aşteptat versiunea Trailhawk, model ce va fi disponibil anul acesta şi care plusează cu o suspensie înălţată cu 2,5 cm, scuturi protectoare, cârlig roşu de remorcare şi spoilere faţă/spate unic care oferă un unghi de atac de 29,1 grade, un unghi de trecere a vârfului de rampă de 23,7 grade şi un unghi de degajare de 33,1 grade. Acestora li se adaugă anvelope off-road de 17 inchi şi o gardă la sol de până la 22,9 cm. Pentru o prestanţă şi mai competentă în off-road (indicată de emblema Trail Rated), sistemul Selec-Terrain include funcţia Selec-Speed Control cu Hill-Descent Control, disponibilă pe toate configuraţiile Trailhawk.

Versiunea ”civilă”, cea testată de noi, oferă un unghi de atac de 16,8 grade, unul de rampă de 22,9 grade şi unul de degajare de 31,7 grade. Garda la sol este de 215 mm.

Preluarea temei de la Grand Cherokee induce, poate şi subiectiv, un plus de masivitate maşinii. Totuşi, faptul că ampatamentul a crescut cu 6 cm, lungimea maşinii este mai mare cu 20 cm decât cea a lui Renegade, îi conferă alte proporţii, Compass afişează o linie mai fluidă. La interior am descoperit mai mult spaţiu decât la frăţiorul de platformă, dar tema este aceeaşi la nivelul planşei de bord. Plusul vine din faptul că îţi poţi organiza viaţa mult mai degajat la volan, graţie spaţiilor de depozitare mai generoase. Un plus şi pentru tema grafică a display-urilor.

Am socializat cu un model echipat cu propulsor diesel 2.0 M-Jet asociat cu o cutie automată cu 9 rapoarte. On road, totul este în grafic, maşina este extrem de odihnitoare. Poziţia înaltă la volan şi reprizele dezinvolte oferite de propulsorul diesel nu îţi încreţesc prea mult fruntea. Plăcut este când părăseşti drumurile asfaltate şi descoperi că suspensia lucrează foarte bine şi în linişte. Electronica intervine destul de rapid, dar nu este un lucru rău pentru un şofer obişnuit. Noi am fi preferat şi o cutie o idee mai rapidă. Într-un regim normal, nu simţi când lucrează cutia, dar în cazul unui kickdown, ai impresia că ai pe maşină o unitate CVT. La drum lung, în schimb, Compass îţi poate oferi un consum mediu extrem de bun, dacă eşti şi tu relaxat.

În cazul nostru, extraurban a însemnat un 6,8 litri. Urban, un doi litri diesel, cutie automată... între 8 şi 10 litri, depinde de trafic. Propulsorul oferă 170 CP la 3.750 rpm şi un cuplu motor de 380 Nm la 1.750 rpm. Un model de 1.706 kg care ajunge la 100 km/h în 9,5 secunde şi poate atinge o viteză maximă de 196 km/h.

La final, poate cel mai important detaliu este acela că şi acest Compass îţi induce o stare de încredere, de siguranţă pe care o ai în fraţii mai mari. Ştii că maşina ta poate mai mult decât media, poate cel mai mult...

FOTO - Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – Jeep Compass 2.0 M-Jet 170 CP AT9 4x4 Limited

Motor – turbo diesel, L4, 1.956 cmc, 170 CP@3.750 rpm, 380 Nm@1.750 rpm., Transmisie – cutie automată 9 trepte, tracţiune integrală permanentă, Performanţe – 196 km/h v. max, 0-100 km/h în 9,5 secunde, Portbagaj – nc, Rezervor – 60 litri, Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.398/ 1.819/ 1.660, ampatament – 2.636, Consum mediu declarat – 5,7 litri/ 100 km, Consum mediu în test – 7,4 litri/ 100 km, Preţ de bază – 23.310 euro