Continental şi Sennheiser revoluţionează sistemul audio din vehicul

Cei doi parteneri integrează tehnologia audio AMBEO 3D patentată de Sennheiser cu sistemul Ac2ated Sound al Continental. Conceptul inovativ al Continental abandonează cu totul tehnologia convenţională a difuzoarelor şi foloseşte suprafeţe selective din interiorul vehiculului pentru a produce sunet. Combinat cu AMBEO Mobility de la Sennheiser, conceptul realizează o reproducere a sunetului 3D, care înveleşte pasagerii într-un peisaj sonor incredibil de detaliat şi viu şi, de asemenea, le oferă posibilitatea de a se bucura la maxim de divertisment în maşină.

În comparaţie cu sistemele audio convenţionale, Ac2ated Sound permite o reducere a greutăţii şi a spaţiului de până la 90%. În acest fel, sistemul nu numai că produce cea mai înaltă calitate audio, dar este perfect adecvat şi pentru vehiculele electrice, unde economia de spaţiu şi greutate este o prioritate ridicată.





„Pentru Ac2ated Sound am reunit cele mai înalte niveluri de expertiză în domeniile acusticii, infotainment şi proiectării vehiculelor. În Sennheiser am găsit un expert audio care ne-a ajutat să îmbunătăţim şi mai bine sistemul nostru inovativ”, a declarat Helmut Matschi, membru al Comitetului Executiv şi managerul departamentului Vehicle Networking and Information din cadrul Continental. „Împreună, am dezvoltat un sistem audio care creează sunet premium ce provine de nicăieri. În plus, sistemul Ac2ated reduce spaţiul şi greutatea maşinii", a adăugat acesta.





„Suntem încântaţi să aducem expertiza noastră audio şi software-ul AMBEO Mobility în dezvoltarea sistemului de sunet inovativ Ac2ated de la Continental, calibrând şi reglând bine calitatea sunetului pentru a oferi o experienţă sonoră captivantă şi naturală, care deschide noi perspective audio”, a explicat Dr. Andreas Sennheiser, co-CEO al Sennheiser





Co-CEO-ul Daniel Sennheiser a adăugat: „Soluţiile noastre audio AMBEO oferă calitatea supremă în captarea, procesarea şi redarea sunetului. În mod crucial, capacitatea de a vă bucura de un sunet profund nu necesită surse audio 3D specifice - algoritmul de spaţializare AMBEO Mobility poate transforma orice material stereo într-o experienţă uluitoare. Analizând inteligent conţinutul, algoritmul patentat remixează artistic sunetul pentru a oferi o experienţă emoţională, transportând ascultătorul în muzică".

Transformarea vehiculului într-un instrument inspirat de tehnologia instrumentelor clasice cu coarde, care folosesc corpul lor de lemn într- o cameră de rezonanţă, actuatoarele dezvoltate special excită suprafeţe specifice din interiorul vehiculului. Rezultatul este o experienţă sonoră extrem de naturală pentru pasageri, care se simt ca şi cum ar sta într-o sală de concerte înconjurată de sunet. În plus, în comparaţie cu sistemele de difuzoare convenţionale, soluţia audio are o greutate mult mai mică şi un volum redus semnificativ. Alcătuite dintr-o multitudine de componente, sistemele audio convenţionale cântăresc până la 40 de kilograme. Folosind suprafeţele deja existente, Ac2ated Sound este în mod clar mai eficient în economisirea de spaţiu. Obţine o reducere între 75 şi 90% comparativ cu sistemele convenţionale existente pe piaţă.





În acelaşi timp, tehnologia audio invizibilă oferă designerilor şi producătorilor vehiculului libertatea de a face mai mult cu interiorul unui automobil, întrucât nu mai trebuie să ţină cont de feţele mari de difuzoare care ocupă un spaţiu valoros. Cu Ac2ated Sound, multe componente sunt inutile, deoarece suprafeţele din vehicul vibrează la fel ca diafragmele difuzoarelor. Actuatoarele determină vibraţia componentelor, cum ar fi garnitura A-pilon, garnitura uşii, căptuşeala acoperişului, astfel încât să emită sunet în diferite intervale de frecvenţă. Continental şi Sennheiser şi-au prezentat sistemul audio futurist într-o expoziţie privată la CES 2020, unde vizitatorii au experimentat modul în care sistemul răspunde la provocările viitoarei generaţii de vehicule, prin reducerea greutăţii şi economisirea spaţiului fără sacrificarea calităţii sunetului.