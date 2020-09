VIDEO Avioanele de luptă F-16 vor fi echipate cu arme laser ce pot distruge rachetele inamice

Producătorul Lockheed Martin a postat pe YouTube, luni, 14 septembrie, o simulare cu o armă laser tactică aeropurtată (TALWS), montată pe un avion F-16 Fighting Falcon, în timp ce neutraliza o rachetă.

În imagini se poate vedea cum aparatul de luptă F-16, echipat cu sistemul laser, cooperează cu senzorii infraroşii tactici instalaţi la bordul unui avion cisternă Boeing KC-46 Pegasus care poate detecta şi urmări pasiv rachetele.

Când o aeronavă-cisternă detectează o rachetă, aceasta îi transmite poziţia către cele două avioane F-16 care o însoţesc, iar acestea pot trimite un fascicul laser asupra ţintei pentru a o ţine la distanţă şi apoi a o neutralizeaza.

Lockheed Martin s-a angajat să instaleze o armă laser defensivă pe o aeronavă în termen de cinci ani, potrivit site-ului FlightGlobal. Sistemul său de arme tactice cu laser aeroportate ar putea fi folosit pentru a doborî rachete aer-aer sau sol-aer.

Laserul de mare putere va fi alimentat de un set de baterii care l-a rândul lor vor fi încărcate de turbina cu reacţie a aeronavei.

Compania Lockheed Martin a refuzat să dezvăluie raza şi cadenţa de foc a laserului, menţionând că aceşti factori vor depinde de ţinta împotriva căreia forţele aeriene americane vor să se apere.

Americanii dezvoltă un plan prin care să implementeze sistem de armament cu laser pentru avioanele aflate sub comanda US Air Force. Printre ele se numără şi avioanele din generaţia a V-a, F-35. Primele teste în ceea ce priveşte implementarea armamentelor laser pe avioanele US Air Force sunt aşteptate să aibă loc până în 2021, deci, anul viitor. Americanii intenţionează să implementeze sisteme de armament cu laser iniţial pe aeronavele militare de transport precum C-17 şi C-130, iar ulterior după dezvoltarea tehnologiei vor putea fi echipate şi avioane de luptă precum F-15, F-16 şi chiar F-35 - avioanele de generaţia a V-a. Motivul îl reprezintă faptul că, având în vedere actuala tehnologie, avioanele militare de transport sunt mai bine configurate pentru a transporta energia necesară laserelor. Pe lângă programul care urmăreşte implementarea armelor laser pe aeronavele US Air Force, se desfăşoară în paralel şi un program care are ca obiectiv implementarea acestor sisteme pe drone. Viitoarele arme cu laser vor veni ca o completare a actualului armament, dar ar trebui să ofere un avantaj în ceea ce priveşte precizia, dar şi costurile.

În plus, forţele aeriene americane au construit în secret şi au executat primul zbor cu prototipul unei aeronave din generaţia a VI-a care a fost dezvoltat ca parte a programului NGAD (Next Generation Air Dominance) – Avionul din generaţia viitoare destinat asigurării dominaţiei aeriene.

Viitoarele aparate vor fi în măsură să execute operaţii aeriene la distanţe mari faţă de bazele proprii şi vor dispune de performanţe cu mult superioare avioanelor actuale din generaţia a cincea (G5) cum ar fi F-22 Raptor sau F-35 Lightning II. În plus, caracteristicile de mascare pasivă implementate cu succes în cadrul programelor avioanelor americane din G5 vor fi introduse cu siguranţă şi pentru noile aparate din G6, asigurându-le o amprentă redusă de radiolocaţie şi permiţându-le să acţioneze cu succes în raza de acţiune a sistemelor de radiolocaţie sau antiaeriene adverse.

Avioanele din generaţia a ţasea (G6) ar putea fi echipate cu sisteme de arme laser a căror energie va fi asigurată de motoarele avionului sau înmagazinată în sistemele de la bord.

Noile avioane vor coopera cu drone subsonice, permiţând pilotului să trimită aceste vehicule aeriene fără echipaj în zonele periculoase unde aeronavele pilotate ar fi în pericol.

O cerinţă importantă pentru viitoarele avioane de generaţia a şasea va fi posibilitatea executării misiunilor aeriene cu sau fără echipaj, opţiunea fără implicarea personalului fiind obligatorie în toate programele de aeronave din G6 aflate în derulare în Europa (SCAF şi Tempest), Rusia sau China.

În afară de utilizarea masivă a inteligenţei artificiale, noile aparate din G6 vor fi echipate cu radare radio-fotonice şi vor fi în măsură să atingă viteze hipersonice în atmosfera Terrei, dar şi în spaţiu.