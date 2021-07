Un pompier din echipele de salvare la clădirea prăbuşită din Florida şi-a găsit sub moloz fetiţa de 7 ani

Stella Cattarossi cu mama şi bunicii săi Foto via New York Post

Fetiţa, Stella Cattarossi, se afla împreună cu mama, mătuşa sa, şi bunicii ei într-unul din apartamentele clădirii Champlain Towers South din Surfside. Doar ea a fost găsită.

Familia este de origine argentiniană.

„Când i s-a spus că echipele se află în apropierea locului în care ar putea să fie fetiţa lui, s-a dus lângă colegii lui.Am putut să o aducem şi cel puţin să-i dăm şansa să-şi ia răman bun”, a spus unul dintre pompieri.

Tatăl, un pompier cu 10 ani de experienţă, şi-a acoperit fiica cu haina sa.

Fetiţa locuia cu mama sa, iar buncii se aflau în vizită a momentul prăbuşirii clădirii, pe 24 iunie, noaptea de joi spre vineri.

Numărul celor recuperaţi din straturile de beton şi metal a ajuns la 22 de persoane, între care şi doi surori de origine sud-americană, de 4, respectiv 11 ani.

126 de persoane care se aflau în clădirea de 12 etaje sunt încă dispărute.