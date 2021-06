Un bloc s-a prăbuşit în Miami. Salvatorii nu ştiu câte victime sunt sub dărâmături

Miami-Dade Fire Rescue a declarat că a trimis peste 80 de unităţi la faţa locului, conform ABCnews.

Autorităţile nu au oferit mai multe detalii despre incident şi nu au confirmat cauza prăbuşirii sau numărul victimelor.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY