Reacţia lui Trump la atacurile Iranului cu rachete: Până acum, totul e  bine!

Trump a postat pe Twitter un mesaj pentru iranieni cel puţin ciudat. Deloc îngrijorat de escaladarea tensiunilor, preşedintele SUA dă semne că se aştepta la o astfel de reacţie din partea Iranului.

”Totul este bine. Rachete lansate din Iran la două baze militare loalizate în Irak. Evaluarea victimelor şi a pagubelor produse are loc acum. Până acum totul este bine! Avem cea mai puternică şi bine echipată forţă militară din lume la ora actuală. Voi face mâine dimineaţă o declaraţie oficială”, a postat Trump pe Twitter. Postarea avea deja după trei ore circa 379.000 de likeuri şi 99.000 de share-uri.

Cu o zi înainte, deloc întâmplător, Donald Trump a anunţat că s-a întâlnit cu vice-prim ministrul Apărării al Arabiei Saudite în care au discutat inclusiv probleme militare.

Iranul a atacat bazele din Al-Asad şi Erbil ale armatei americane, Teheranul anunţând că cele treisprezece rachete lansate au fost o ripostă la adresa uciderii generalului Soleimani.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.