Trump continuă războiul cu Elon Musk: „Puteam să-i spun «cazi în genunchi şi cerşeşte» şi ar fi făcut-o”

„Când Elon Musk a venit la Casa Albă să-mi ceară ajutor pentru numeroasele sale proiecte subvenţionate - fie că sunt maşini electrice care nu pot fi conduse suficient de mult, maşini fără şofer care au accidente sau rachete către nicăieri, care fără subvenţii n-ar avea nicio valoare - să-mi spună cât de mare fan Trump şi fan Republican este, puteam să-i spun 'cazi în genunchi şi cerşeşte' şi ar fi făcut-o”, a afirmat Trump într-una dintre postările sale de pe Truth Social.

Într-o altă postare, Trump a precizat că Elon Musk a fost dat în judecată de Twitter după ce a anunţat că renunţă la cumpărarea companiei, cu toate că exista un acord în acest sens şi că ar trebui să se focuseze pe aceste probleme.

„Elon ar trebui să se concentreze acum să se scoată din acest dezastru cu Twitter fiindcă ar putea ajunge să datoreze 44 de miliarde de dolari pentru ceva care poate nu valorează nimic. De asemenea, multă concurenţă pentru maşinile electrice!”, a scris Donald Trump.

Oh, man, we're really going to do this. What happens the two most volatile social media accounts collide? pic.twitter.com/PK381Uab0H

Comentariile fostului preşedinte american vin după ce zilele trecute Musk a spus despre acesta că este prea bătrân să mai candideze pentru un nou mandat la preşedinţia SUA, un lucru pe care Donald Trump a sugerat în mod repetat că intenţionează să îl facă, scrie Business Insider.

„Trump ar avea 82 de ani la sfârşitul mandatului, prea bătrân să fie chief executive (n.r. o referinţă la funcţia de CEO) a orice, cu atât mai puţin a Statelor Unite”, a scris Musk pe Twitter.

I don’t hate the man, but it’s time for Trump to hang up his hat & sail into the sunset.



Dems should also call off the attack – don’t make it so that Trump’s only way to survive is to regain the Presidency.