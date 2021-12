SUA: O judecătoare este presată să demisioneze, după ce a folosit o expresie rasistă la adresa unui hoţ pe care l-a surprins în faţa casei

Magistrata spune că a luat un sedativ şi nu îşi aminteşte absolut nimic despre incidentul din imagini, relatează BBC . În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se aud voci care relatează despre un hoţ aflat în faţa casei magistratei. Persoanele ale căror voci se aud în înregistrarea video se referă la hoţ folosind termenul „gândac”, expresie care este considerată rasistă.

Judecătoarea a confirmat că înregistrarea video a fost făcută la domiciliul său, dar precizează că nu îşi aminteşte nimic despre filmare sau despre limbajul folosit. În urma publicării imaginilor, organizaţiile „Asociaţia Naţională pentru Progresul Persoanelor de Culoare” (National Association for the Advancement of Colored People) şi „Liga Anti-defăimare”(Anti Defamation League) i-au cerut demisia magistratei.

„Incidentul (jaful - n.red) m-a şocat profund iar starea mea mentală era una fragilă. Nu-mi amintesc absolut nimic despre video sau despre limbajul folosit”, a explicat Michelle Odinet, într-o declaraţie de presă.

„Toată lumea care mă cunoaşte pe mine şi pe soţul meu ştie că acest limbaj este contrar stilului nostru de viaţă”, a mai spus ea, adăugând că îi pare nespus de rău şi că lumea ar trebui să înţeleagă că era profund tulburată de incident, în condiţiile în care cel care a dat spargerea la locuinţa sa era înarmat.

Poliţia l-a reţinut pe Ronald Handy, un bărbat de culoare în vârstă de 59 de ani, sub suspiciunea că ar fi intrat prin efracţie într-o maşină parcată în faţa casei judecătoarei Michelle Odinet la primele ore ale zilei de sâmbătă.