Raport: avionul de luptă al armatei americane incapabil să-şi ochească bine ţinta

Ultima evaluare a Pentagonului asupra avioanelor F-35 pregătite pentru armata americană nu arată bine deloc.

Conform raportului, consultat de Bloomberg, modelul US Air Force are probleme. Mai exact, nu îşi poate ochi corect ţintele din cauza poziţionării armei şi are un tun cu parametri de funcţionare „inacceptabili“. În plus, carcasa tunului se fisurează cu timpul.

Ţinând cont de aceste aspecte, Forţele Aeriene ale Armatei SUA au limitat folosirea avioanelor F-35.

Din cauza numeroaselor probleme tehnice şi de programare întâlnite, programul F-35 ar urma să depăşească 1.000 de miliarde de dolari până la încheierea sa.

În pofida acestor mici perturbări, armata americană dă asigurări că F-35 poate îndeplini orice tip de misiune.