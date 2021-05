Presa americană, despre motivele divorţului dintre Bill şi Melinda Gates: Legături nepotrivite cu Jeffrey Epstein

Divorţul dintre Bill şi Melinda Gates ia o întorsătură neaşteptată. Cuplul şi-a oficializat separarea luni, 3 mai, după 27 de ani de căsătorie. Dar, potrivit unor informaţii dezvăluite duminică de Wall Street Journal, Melinda Gates lucrează cu avocaţi specializaţi în divorţ încă din octombrie 2019. În opinia ei, căsătoria era „ruptă iremediabil”. Motivul: apariţia unor îngrijorări despre relaţiile pe care le avea soţul său cu Jeffrey Epstein, găsit mort la 10 august 2019 în celula sa din închisoarea din New York unde îşi aştepta definitivarea procesului pentru abuzuri sexuale şi trafic de minore.

În octombrie 2019, The New York Times scria că Bill Gates, fondatorul Microsoft, s-a întâlnit cu Jeffrey Epstein în mai multe rânduri şi chiar ar fi stat o dată până seara târziu în casa de pe Upper East Side, New York.

La acea vreme, purtătorul de cuvânt al Microsoft a declarat că relaţiile dintre cei doi miliardari erau centrate doar pe filantropie. La rândul său, Bill Gates a exclus faptul că ar avea o relaţie privilegiată cu Epstein: „L-am întâlnit, nu am avut o relaţie profesională sau amicală cu el”.

Vineri, Daily Beast a relatat despre o întâlnire între Bill Gates şi Jeffrey Epstein în 2013, la care a asistat şi Melinda Gates. Potrivit unor amici contactaţi de Daily Beast, Melinda Gates este încă „bântuită” de acea întrevedere. „Era un tip pur şi simplu odios”, a spus o sursă apropiată soţiei fondatorului Microsoft.

Averea cuplului Gates, estimată la 146 de miliarde de dolari, se află în centrul divorţului. Încă din primele zile care au urmat anunţului separării, o companie înfiinţată de Bill Gates a transferat participaţii de peste 2 miliarde de dolari către patru societăţi aparţinând Melindei Gates. Acesta nu este decât începutul procesului de împărţire a averii înainte de oficializarea divorţului, prevăzută în primăvara anului viitor, menţionează Bloomberg.