NYT: Fostul CFO al firmei Trump pledează vinovat de evaziune fiscală

Fostul director financiar al organizaţiei Trump a fostului preşedinte american Donald Trump, Allen Weisselberg, acuzat de încălcarea legilor fiscale, intenţionează să încheie o înţelegere cu anchetatorii. Acest lucru a fost, a relatat luni The New York Times, citând surse.

În iulie anul trecut, un juriu din cartierul Manhattan din New York a acuzat atât compania fostului lider american, cât şi personal pe Weisselberg, care la acea vreme era directorul financiar al acesteia, de încălcarea legilor fiscale. Potrivit acuzării, el a fost implicat într-o schemă criminală de 15 ani care a permis Organizaţiei Trump să evite plata impozitelor pe profit de aproximativ 1,7 milioane de dolari.

Surse din The New York Times notează că Weisselberg, în vârstă de 75 de ani, negociază o înţelegere cu ancheta, în care intenţionează să pledeze vinovat. În acest caz, probabil că va putea evita o pedeapsă lungă de închisoare; nu poate petrece mai mult de cinci luni de închisoare, indică sursele.

În acelaşi timp, Weisselberg nu intenţionează să dea probe care ar putea fi folosite pentru a aduce acuzaţii împotriva lui Trump însuşi, subliniază ziarul. O şedinţă de judecată la care ar putea fi anunţată înţelegerea este programată pentru joi. CNN a raportat anterior că anchetatorii au încercat de mult timp să extragă probe de la Weisselberg care ar putea fi folosite împotriva lui Trump. Fostul preşedinte nu a fost încă pus sub acuzare.

La începutul lunii aprilie, procurorul general al statului New York, Letitia James şi-a anunţat intenţia de a-l urmări pe Trump în cazul unei presupuse fraude financiare în compania sa. Potrivit procurorului general, Trump, în ciuda cererii parchetului şi a ordinului instanţei, a refuzat să furnizeze documentele necesare. Instanţa i-a ordonat politicianului să plătească 10.000 de dolari zilnic pentru sfidarea instanţei, dar o instanţă din New York a renunţat ulterior la această acuzaţie de la Trump. Săptămâna trecută, Trump a refuzat să depună mărturie la biroul procurorului general al statului într-un caz de presupusă fraudă financiară la Organizaţia Trump.

Compania Trump este investigată de procurorul general al statului New York şi de procurorul New York, Alvin Bragg, care i-a succedat lui Cyrus Vance, sub care a fost iniţiată ancheta. Compania, în special, este suspectată că umfla artificial valoarea activelor sale pentru a obţine împrumuturi. Cazul a început după ce fostul avocat al lui Trump, Michael Cohen, a făcut acuzaţii că Organizaţia Trump se implica în astfel de practici. Fostul preşedinte neagă acuzaţiile şi numeşte investigaţiile efectuate de autorităţile din New York „cea mai mare vânătoare de vrăjitoare” iniţiată de democraţi împotriva lui şi a susţinătorilor săi.