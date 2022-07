Nouă elicoptere ale Marinei americane au fost avariate de o furtună puternică, în Virginia

Printre elicopterele avariate se numără MH-60 Seahawk şi MH-53E Sea Dragon, conform Marinei SUA.

„Putem confirma că nouă elicoptere aflate la Baza navală Norfolk Chambers au suferit avarii în timp ce se aflau pe puntea aerodromului, în urma unei furtuni puternice care a avut loc în zonă pe 26 iulie”, au declarat Forţele Navale din Atlantic pentru Navy Times.

Vântul a ajuns la 90 de kilometri pe oră

Pagubele înregistrate constau în cozi şi elice rupte, precum şi deterioarea corpului elicopterelor.

