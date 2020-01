Michael Bloomberg a urcat pe locul al treilea în preferinţele democraţilor, pentru nominalizarea la candidatura pentru preşedinţie

Michael Bloomberg a urcat pe al treilea loc in preferintele democratilor FOTO AFP

Potrivit sondajului realizat în perioada 29-30 ianuarie, 12% dintre alegătorii democraţi şi independenţi înregistraţi au spus că vor vota pentru Bloomberg în scrutinul pentru nominalizarea candidatului, care va începe săptămâna viitoare în Iowa. Procentul a crescut faţă de cel de 5%, înregistrat într-un sondaj similar efectuat în prima săptămână din decembrie. Popularitatea lui Bloomberg a crsscut în sondaje în fiecare săptămână.

Bloomberg pare să fi atras o coaliţie largă de posibili alegători, între care Baby Boomers, persoane cu venituri ridicate, americani din mediul rural şi democraţi fără diplomă de colegiu, potrivit unei analize a ultimelor două luni efectuată în sondaj.

Michael Bloomberg este încă în urma fostului vicepreşedinte Joe Biden, care este sprijinit de 23% dintre alegătorii înregistraţi, şi a senatorului Bernie Sanders, care beneficiază de susţinerea a 18% dintre votanţi.

Warren, care a beneficiat în acest an de un sprijin serios din partea multor democraţi, a avut dificultăţi să explice cum va plăti pentru programul ei Medicare for all (Medicare pentru toţi) şi a scăzut cu 3 puncte în sondaj, la 10%.

Miliardarul Tom Steyer, omul de afaceri new-yorkez Andrew Yang şi fostul primar Pete Buttigieg din South Bend, Indiana, a primit câte 4%.

Sondajul Reuters/Ipsos a avut loc online, în engleză, la nivelul Statelor Unite. A fost realizat prin intervievarea a 565 de persoane, care s-au identificat ca alegători înregistraţi şi ca fiind fie afiliaţi democraţi fie independenţi. Marja de eroare este de 5%