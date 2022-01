Joe Biden a insultat un jurnalist al Fox News care l-a întrebat despre inflaţie: „Ce idiot!” VIDEO

Acest derapaj este un nou semn de nervozitate al democratului de 79 de ani cu o cotă de popularitate anemică (39% popularitate), scrie Le Figaro.

Conform CNN, preşedintele american a fost auzit spunând „son of a bitch”, după o întâlnire cu membrii administraţiei sale, la o întrebare despre inflaţie a lui Peter Doocy de la Fox News.

‘What a stupid son of a b*tch’ — Following a meeting with members of his administration, this is what Pres. Biden was heard saying in response to a question from Fox News’ Peter Doocy on inflation 👀 pic.twitter.com/e2zooPKuAG