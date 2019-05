Democraţii amână perspectiva unei destituiri a lui Trump

”Noi le putem dezvălui faptele americanilor prin anchetele noastre, iar acest lucru ne poate conduce către un moment în care o destituire ar fi inevitabilă sau nu. Însă nu suntem acolo”, a declarat Pelosi, la o zi după un schimb de replici dur cu preşedintele republican.

”Iar eu estimez că o destituire ar fi sigur o sursă de mari disensiuni în ţara noastră”, a spus ea.

Bătălia între democraţi şi Trump s-a transformat într-un război deschis miercuri, când preşedintele, vizibil furios, a anunţat că nu va mai colabora cu ei în mari proiecte precum un plan în domeniul insfrastructurii, atât timp cât ei nu pun capăt ”anchetelor false” prin care-l vizează.

Preşedintele reacţiona astfel în urma unei declaraţii a lui Pelosi, potrivit căreia Trump este ”angajat într-o operaţiune de disimulare” cu scopul de a-i împiedica pe democraţi să urmeze pistele lăsate de greul raport al anchetei ruse, şi anume cu privire la suspiciuni de obstrucţionare a justiţiei.

Donald Trump a lansat ulterior mai multe rafale de tweeturi, acuzându-i pe democraţi că-l ”hărţuiasc” şi că sunt ”partidul care nu face nimic”.

”Îi este frică să fie acuzat că desfăşoară o operaţiune de disimulare”, a reacţionat Nancy Pelosi într-o conferinţă de presă.

Casa Albă a refuzat în mai multe rânduri să coopereze în anchete parlamentare lansate de democraţi, care dispun de vaste puteri de investigaţie prin majoritatea lor în Cameră.

În faţa acestor refuzuri, dezbaterea cu privire la o posibilă procedură de destituire a lui Trump a căpătat o nouă intensitate săptămâna aceasta, atât în Congres, cât şi în rândul candidaţilor democraţi la preşedinţie în 2020. Însă vocile în favoarea acesteia rămân minoritate în Camera inferioară a Congresului.

O politiciană cu experienţă, în vârstă de 78 de ani, Nancy Pelosi se teme că o asemenea procedură le poate dăuna la urne, punându-le în surdină mesajul în campanie cu privire la probleme care îi îngrijorează cu adevărat pe alegători, sătui de războaiele politice de la Washington.

Asta cu atât mai mult cu cât, într-un Senat dominat de republicani, această procedură este sortită eşecului.

