A reuşit să acopere, printr-o politică externă solidă (mai ales în Orientul Mijlociu) livrată de aparatul profesionist din subordinea Casei Albe, multe teme toxice din dezbaterea internă americană: izolaţionismul (faimosul Zid pentru care mexicanii trebuiau să plătească), tratarea blândă, dacă nu chiar amicală, a unor porniri rasiste, dispreţul pentru ecologie şi instituţii internaţionale, conflictul politic şi cultural dus la paroxism, agresivitatea şi lipsa de fair-play faţă de competitorii politici.

Şi, pentru că Statele Unite rămân marele etalon al societăţii globale, toate aceste instincte au fost exportate în lumea liberă. Sau au fost utilizate ca justificare în societăţile închise, autoritariste.

Modul stânjenitor în care trumpismul pleacă în aceste zile de la Casa Albă reprezintă, în aceste condiţii, un motiv de satisfacţie. Cu cât e mai dizgraţioasă ieşirea sa din scenă, cu atât el îşi va reduce capacitatea de supravieţuire şi seducţie în anii următori. Cu cât reflexul său antidemocratic e mai acut, cu atât adepţii marginali ai trumpismului – confuzaţi de unele rezultate bune ale Casei Albe în economie sau politica externă – se vor depărta definitiv de el. America are o clasă politică remarcabilă – de departe cea mai profesionistă, bine educată şi responsabilă moral din lume. De asemenea, America are cel mai solid aparat birocratic şi de expertiză administrativă – capabil să funcţioneze la cote admirabile chiar şi cu un leadership politic confuz, care ia în calcul să bea dezinfectant ca să se vindece de Covid. Acest sistem nu merită să fie coordonat, condus, caracterizat şi caricaturizat de trumpism – mult mai potrivit pentru o republică stingheră din Asia Centrală.

Indiferent cât de gravă va fi criza democratică pe care trumpismul pe cale de evacuare o va produce în SUA, America îşi va reveni rapid din ea. Nicio clipă statul de drept nu va fi în pericol – tocmai pentru că, aşa cum spuneam, elitele administrative americane îşi înţeleg perfect rolul şi cunosc regulile jocului constituţional. Pe de altă parte, lumea liberală – strânsă acum în jurul UE şi a administraţiei Biden – are numai de câştigat din etalarea celei mai dizgraţioase ipostaze a trumpismului. Pentru că aşa îşi va exorciza propriii demoni – cei care au prins tot mai mult curaj în ultimii ani.

So do your worst, Donald! Yes, you can!