Avertisment al directorului CIA după ce a fost descoperit un obiect asemănător unui ştreang la una din facilităţile agenţiei

Burns a transmis că agenţia are o politică de toleranţă zero faţă de rasism şi simboluri rasiste după ce obiectul a fost descoperit lângă o facilitate operată de CIA, au declarat surse pentru New York Times .





„CIA are toleranţă zero faţă de acţiuni sau simboluri ale urii şi tratează orice astfel de incidente cu cea mai mare seriozitate”, a declarat pentru NYT un purtător de cuvânt al agenţiei.

Nu au fost găsite dovezi care să determine agenţia să creadă că obiectul a fost lăsat de un angajat, deşi s-a deschis o anchetă menită să investigheze incidentul, au spus sursele.

Facilitatea în cauză este situată într-o clădire în care agenţia îşi desfăşoară activitatea în mod discret. În clădire se mai află birourile altor firme şi organizaţii.

Sursele au refuzat să ofere informaţii suplimentare despre locaţia exactă, dar au spus că nu este vorba de sediul CIA din Langley, Virginia.





Un raport privind diversitatea publicat de Biroul Directorului de Informaţii Naţionale anul trecut a constatat că 12,3% dintre angajaţii civili din cadrul diferitelor agenţii de informaţii erau de culoare. În general, procentul minorităţilor a crescut între 2019 şi 2020, conform raportului, dar la cele mai înalte niveluri de salarizare, reprezentarea negrilor a fost mult mai mică, constituind doar 6,5%.





„CIA este un microcosmos al populaţiei din care îşi trage forţa de muncă, aşa că nu ar trebui să surprindă pe nimeni care înţelege rasismul profund înrădăcinat care a pătruns în toate instituţiile de-a lungul istoriei noastre”, a spus Darrell Blocker, un fost oficial CIA care a lucrat la agenţie timp de aproape 30 de ani.





Blocker l-a lăudat pe ofiţerul CIA care a raportat că a descoperit laţul, explicând că este vital ca angajaţii să raporteze posibilele incidente rasiale, astfel încât acestea să poată fi investigate.