Armata americană ar putea restricţiona deplasările în Germania, după ce cazurile de coronavirus au ajuns la 18

Comandantul forţelor aliate ale NATO, generalul Tod Wolters, a spus comisiei Serviciilor Armate din Senatul american că deplasările personalului militar şi familiilor lor ar putea fi restricţionate şi în Germania, după ce acestea au fost oprite în două oraşe italiene.





Numărul cazurilor din Germania a ajuns la 18. Două persoane, între care şi un tânăr de 25 de ani care s-a întors recent din Italia, se află în stare critică. Elveţia, ţara vecină, a raportat marţi primul său caz.

„Anticipăm că ar putea fi necesar în ceea ce priveşte Germania, dar urmează să stabilim acest lucru”.

„În Europa avem peste 300 de cazuri şi naţiunea cea mai vizată este Italia care a raportat şase decese. Am restricţionat deplasările în anumite zone şi am impus măsuri de screening pentru virus al celor care vin din Italia”, a spus şeful comandamentului european, care îşi are sediul la Stuggart.

Senatorii au cerut închiderea tuturor facilităţilor precum şcoli, creşe şi săli de sport de la instalaţiile militare americane din oraşul Vicenza din regiunea Veneto.

Generalul a spus că „anticipează o creştere a numărului de cazuri raportate în Germania”, moment în care se vor lua măsurile de închidere a facilităţilor de la bazele americane.